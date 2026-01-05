भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस

10 Richest Bhojpuri Actresses: पिछले कुछ सालों में, भोजपुरी सिनेमा ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाई है. भोजपुरी एक्ट्रेस अपने धमाकेदार म्यूजिक नंबर्स और सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से हर दिन सुर्खियों में रहती हैं. पिछले एक दशक से भोजपुरी इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है, खासकर अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और कई दूसरी भोजपुरी एक्ट्रेस. भोजपुरी एक्ट्रेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा रही हैं, हजारों फैंस उन्हें सपोर्ट करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट और टेलीविजन मीडियम के साथ कोलैबोरेशन से वे पूरे भारत में जबरदस्त चमक रही हैं.