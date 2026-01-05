  • Home>
  भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस

10 Richest Bhojpuri Actresses: पिछले कुछ सालों में, भोजपुरी सिनेमा ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाई है. भोजपुरी एक्ट्रेस अपने धमाकेदार म्यूजिक नंबर्स और सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से हर दिन सुर्खियों में रहती हैं. पिछले एक दशक से भोजपुरी इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है, खासकर अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और कई दूसरी भोजपुरी एक्ट्रेस. भोजपुरी एक्ट्रेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा रही हैं, हजारों फैंस उन्हें सपोर्ट करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट और टेलीविजन मीडियम के साथ कोलैबोरेशन से वे पूरे भारत में जबरदस्त चमक रही हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 5, 2026 8:59:21 PM IST

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस
1/10

अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस हैं और अपने आइकॉनिक डांस मूव्स, हिंदी टेलीविजन में अपनी भागीदारी और अपने शानदार फैशन चॉइस के लिए सुर्खियों में रही हैं. उन्होंने भोजपुरी में कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी हैं. ट्रिंग वेबसाइट के अनुसार, उनकी कुल नेट वर्थ लगभग 50-60 करोड़ रुपये है.

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
2/10

रानी चटर्जी

भोजपुरी सिनेमा में 'एक्शन वुमन' के नाम से मशहूर रानी, ​​अपने इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स की फैन फॉलोइंग के लिए भी बहुत फेमस हैं. इस सदाबहार एक्ट्रेस की कुल नेट वर्थ लगभग 43 करोड़ रुपये है और वे प्रति फिल्म 8-10 लाख रुपये चार्ज करती हैं.

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
3/10

मोनालिसा

विवादास्पद रियलिटी शो बिग बॉस में अपने जलवों के लिए मशहूर मोनालिसा की नेट वर्थ 35-40 करोड़ रुपये है और उनकी सालाना इनकम 8-10 करोड़ रुपये है. वे सुपरनैचुरल हिंदी ड्रामा 'नजर' में मोहना राठौड़ के रोल के लिए बहुत फेमस हैं.

Pakkhi Hegde - Photo Gallery
4/10

पाखी हेगड़े

पक्खी हेगड़े भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस में से एक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शानदार एक्ट्रेस प्रति फिल्म 2-4 लाख रुपये कमाती हैं और उनकी कुल नेट वर्थ 30-40 करोड़ रुपये है.

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
5/10

अंजना सिंह

अंजना सिंह को उनके देसी लुक्स, शानदार एक्टिंग स्किल्स और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पसंद किया जाता है. लगभग 21 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ, वे प्रति फिल्म 3 से 4 लाख रुपये चार्ज करती हैं. उनका हालिया भोजपुरी सीरियल 'बड़की भाभी' इंटरनेट पर छा गया था.

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
6/10

निधि झा

एक दशक से ज्यादा के करियर में, भोजपुरी स्टार निधि झा ने भोजपुरी फिल्मों और हिंदी टेलीविजन में अपनी पहचान बनाई है. उनकी नेट वर्थ लगभग 17-40 करोड़ रुपये है, यह सब उनके एक्टिंग करियर और सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से है.

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
7/10

आम्रपाली दुबे

एक एवरग्रीन ब्यूटी और ज़बरदस्त एक्ट्रेस, आम्रपाली दुबे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. प्रभात खबर वेबसाइट के अनुसार, इस एक्ट्रेस की अनुमानित नेट वर्थ 14-30 करोड़ रुपये है और उन्हें हर फिल्म के लिए 10-15 लाख रुपये मिलते हैं.

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
8/10

काजल राघवानी

भोजपुरी सिनेमा की सबसे हॉट एक्ट्रेसेस में से एक काजल राघवानी ने अपने शानदार डांस नंबर्स से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है. 14 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ, वह एक सेल्फ-मेड टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर चमक रही हैं.

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
9/10

प्रियंका पंडित

प्रियंका पंडित ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चकाचौंध और ग्लैमर छोड़ दिया. वह अपने शानदार डांस नंबर्स और ज़बरदस्त एक्टिंग टैलेंट के लिए जानी जाती थीं. अब, वह अपने ट्रेंडी और स्पिरिचुअल रील्स से इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. उनकी नेट वर्थ 2 करोड़ रुपये है.

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
10/10

नम्रता मल्ला

इस टैलेंटेड और फेमस एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 3.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग 2 करोड़ रुपये है, जो ज़्यादातर उनके एक्टिंग करियर और छोटे ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है.

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery

भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery
भोजपुरी सिनेमा की करोड़पति हसीनाएं, अक्षरा सिंह से आम्रपाली दुबे तक; जानिए 10 सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेसेस - Photo Gallery