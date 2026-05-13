भारत के वो 5 रेसलर्स, जिन्होंने WWE में बढ़ाया इंडिया का मान, एक तो महादेव का भक्त
WWE Wrestlers Who Represented India: WWE दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है. इस मंच पर कई भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरे देश को गर्व महसूस कराया. जिंदर महल से लेकर द ग्रेट खली तक इन रेसलर्स ने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया. आइए जानते हैं और कौन कौन से ऐसे रेसलर्स रहे हैं. जिन्होंने WWE में भारत का सम्मान बढ़ाया.
WWE में जाने वाले भारतीय रेसलर्स
WWE Wrestlers Who Represented India: WWE दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है. इस मंच पर कई भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरे देश को गर्व महसूस कराया. जिंदर महल से लेकर द ग्रेट खली तक इन रेसलर्स ने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया. आइए जानते हैं और कौन कौन से ऐसे रेसलर्स रहे हैं. जिन्होंने WWE में भारत का सम्मान बढ़ाया.
जिंदर महल ने खूब सुर्खियां बटोंरी
जिंदर महल ने साल 2017 में WWE चैंपियनशिप जीती थी. यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी. वह भारतीय मूल के पहले पहलवान बने जिन्होंने यह खिताब जीता. उनकी जीत से भारत के लाखों प्रशंसक बहुत खुश हुए.
द ग्रेट खली ने खूब नाम कमाया
द ग्रेट खली भारत के सबसे प्रसिद्ध रेसलर हैं. उनका असली नाम दलीप सिंह राणा है. वह पंजाब से आते हैं. खली ने 2007 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया. उनकी लंबाई और ताकत ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया.
पहले बेसबॉल खेला और बाद में रेसलिंग
रिंकू सिंह WWE में वीर महान के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने पहले बेसबॉल खेला और बाद में रेसलिंग में आए. उनकी कहानी बताती है कि मेहनत करने से कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है.
सौरव गुर्जर सबसे ताकतवर पहलवान
सौरव गुर्जर को WWE में सांगा कहा जाता है. वह बहुत लंबे और ताकतवर पहलवान हैं. उन्होंने NXT में अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय फैंस का दिल जीता. वह भगवान शिव के बड़े भक्त भी माने जाते हैं.
शैंकी (गुरविंदर सिंह मल्होत्रा)
गुरविंदर सिंह मल्होत्रा को शैंकी के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने WWE के NXT में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद वह WWE में भी नजर आए. उन्हें कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट में भी अपने परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है.