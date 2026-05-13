भारत के वो 5 रेसलर्स, जिन्होंने WWE में बढ़ाया इंडिया का मान, एक तो महादेव का भक्त

WWE Wrestlers Who Represented India: WWE दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है. इस मंच पर कई भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरे देश को गर्व महसूस कराया. जिंदर महल से लेकर द ग्रेट खली तक इन रेसलर्स ने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया. आइए जानते हैं और कौन कौन से ऐसे रेसलर्स रहे हैं. जिन्होंने WWE में भारत का सम्मान बढ़ाया.