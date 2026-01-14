  • Home>
  • Gallery»
  • TGIKS Cast Fees: सबसे महंगे कॉमेडियन है कपिल शर्मा, करोड़ों में लेते हैं फीस, दूसरे नंबर पर कौन?

TGIKS Cast Fees: सबसे महंगे कॉमेडियन है कपिल शर्मा, करोड़ों में लेते हैं फीस, दूसरे नंबर पर कौन?

The Great Indian Kapil Show Cast Fees: नेटफ्लिक्स पर आने के बाद कपिल शर्मा का कॉमेडी शो एक बार फिर चर्चा में है. शो में नजर आने वाले कलाकारों की फीस को लेकर लोगों में खास दिलचस्पी है. अलग-अलग रिपोर्ट्स में कपिल शर्मा से लेकर बाकी कॉमेडियन और जज तक की कमाई के आंकड़े सामने आए हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 14, 2026 3:43:44 PM IST

Follow us on
Google News
kapil sharma 3 - Photo Gallery
1/8

कपिल शर्मा की फीस

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल शर्मा एक एपिसोड के लिए करीब 5 करोड़ रुपये लेते हैं. ये रकम शो में उनकी अहम भूमिका और लोकप्रियता को दिखाती है.

You Might Be Interested In
kapil sharma 4 - Photo Gallery
2/8

शो की सफलता में कपिल की भूमिका

कपिल शर्मा शो की जान माने जाते हैं. उनकी होस्टिंग और कॉमेडी स्टाइल की वजह से ही शो को बड़ी पहचान मिली है.

kapil sharma 2 - Photo Gallery
3/8

सुनील ग्रोवर की वापसी

सुनील ग्रोवर की वापसी फैंस के लिए खास रही. गुत्थी और डॉ. मशहूर गुलाटी जैसे किरदारों से उन्होंने लोगों का दिल जीता है.

You Might Be Interested In
TGIKS Cast Fees: सबसे महंगे कॉमेडियन है कपिल शर्मा, करोड़ों में लेते हैं फीस, दूसरे नंबर पर कौन? - Photo Gallery
4/8

सुनील ग्रोवर की कमाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनील ग्रोवर एक एपिसोड के लिए करीब 25 लाख रुपये चार्ज करते हैं.

kapil sharma 5 - Photo Gallery
5/8

अर्चना पूरन सिंह की फीस

अर्चना पूरन सिंह अपनी हंसी और रिएक्शंस के लिए जानी जाती हैं. बताया जाता है कि उन्हें प्रति एपिसोड 10 से 12 लाख रुपये मिलते हैं.

kapil sharma 6 - Photo Gallery
6/8

कृष्णा अभिषेक की कमाई

कृष्णा अभिषेक अपने अलग-अलग किरदारों और कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस हैं. उनकी फीस करीब 10 लाख रुपये प्रति एपिसोड बताई जाती है.

नवजोत सिंह सिद्धू की फीस

नेटफ्लिक्स शो में नजर आने वाले नवजोत सिंह सिद्धू एक एपिसोड के लिए लगभग 30 से 40 लाख रुपये लेते हैं.

You Might Be Interested In
kapil sharma 8 - Photo Gallery
8/8

किकू शारदा और राजीव ठाकुर

किकू शारदा की फीस करीब 7 लाख रुपये प्रति एपिसोड बताई जाती है, जबकि राजीव ठाकुर लगभग 6 लाख रुपये प्रति एपिसोड कमाते हैं.

Tags:
Archana Puran Singh feeKapil Sharma per episode salarySunil Grover earningsThe Great Indian Kapil Show cast fees
TGIKS Cast Fees: सबसे महंगे कॉमेडियन है कपिल शर्मा, करोड़ों में लेते हैं फीस, दूसरे नंबर पर कौन? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

TGIKS Cast Fees: सबसे महंगे कॉमेडियन है कपिल शर्मा, करोड़ों में लेते हैं फीस, दूसरे नंबर पर कौन? - Photo Gallery
TGIKS Cast Fees: सबसे महंगे कॉमेडियन है कपिल शर्मा, करोड़ों में लेते हैं फीस, दूसरे नंबर पर कौन? - Photo Gallery
TGIKS Cast Fees: सबसे महंगे कॉमेडियन है कपिल शर्मा, करोड़ों में लेते हैं फीस, दूसरे नंबर पर कौन? - Photo Gallery
TGIKS Cast Fees: सबसे महंगे कॉमेडियन है कपिल शर्मा, करोड़ों में लेते हैं फीस, दूसरे नंबर पर कौन? - Photo Gallery