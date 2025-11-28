  • Home>
  • फ्लोरल बिकिनी में पूल में खड़े होकर दिया ऐसा पोज़, ‘द फैमिली मैन’ का हॉट फिगर देख कहेंगे wow!

वेब सीरीज की दुनिया की सबसे हिट फ्रैंचाइज़ी ‘द फैमिली मैन’ में जोया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस श्रेया धनवंतरी अपने बोल्ड अंदाज से अक्सर चर्चा में रहती हैं. वह समय समय पर अपनी बिकिनी तस्वीरों के जरिए फैंस को चौंकाती रहती हैं. 


By: Kavita Rajput | Last Updated: November 28, 2025 10:04:06 AM IST

1/7

पूल में दिए ऐसे हॉट पोज

ब्लू फ्लोरल बिकिनी में श्रेया का ये हॉट लुक देख फैंस ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं.

2/7

पिंक बिकिनी में दिखा स्टनिंग लुक

इस पिंक बिकिनी में श्रेया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी.

3/7

ब्रोंज बिकिनी में वायरल हुई फोटो

श्रेया ने पूल साइड ऐसे पोज़ देकर फैंस के दिलों की धडकनें बढ़ा दी थीं. ब्राउन और ब्रोंज बिकिनी में उनका फिगर कमाल लग रहा था.

4/7

बोल्डनेस पर फ़िदा हैं फैंस

श्रेया का कातिलाना अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आता है.

5/7

श्रेया का हॉट अंदाज

श्रेया सोशल मीडिया पर काफी बोल्ड फोटोज शेयर करती हैं. अभी बाथटब में बैठकर तो कभी स्विमिंग पूल में उन्होंने कई पोज दिए हैं.

6/7

2012 में किया था डेब्यू

श्रेया ने साल 2012 में फिल्म 'द गर्ल इन मी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वह साल 2019 में रिलीज हुई इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'चीट इंडिया' में नजर आई थीं.

7/7

'द फैमिली मैन' से मिली पॉपुलैरिटी

श्रेया को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' में ज़ोया के किरदार से मिली है.

Tags:
shreya dhanwantharyshreya dhanwanthary bikinishreya dhanwanthary hotShreya Dhanwanthary picturesShreya Dhanwanthary the family man
