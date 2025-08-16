डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद कई ऐसी फिल्में बनीं, जिनकी शूटिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। ऐसी ही एक फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी, जो उस समय बेहद सुपरहिट रही। इस फिल्म का नाम था “जीत”। इस फिल्म का एक मशहूर गाना जो सुहागरात के ऊपर है उसे खुली वादियों में फिल्माया गया था, जो उस दौर में काफी बोल्ड और यूनिक माना गया था। यही वजह थी कि यह फिल्म न केवल चर्चा में रही, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी हिट साबित हुई और मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के गाने की शूटिंग असल में बेडरूम में होनी थी, क्योंकि इसमें कुछ बोल्ड सीन शामिल थे। लेकिन सेट समय पर तैयार न हो पाने के कारण इसे खुले मैदान में शूट करना पड़ा। यही अनोखा अंदाज गाने को और खास बना गया। इस फिल्म में और भी कइ गाने है तो चलिए, जानते हैं इस फिल्म के कुछ हिट गानों के बारे में, जिन्हें शायद आप सभी ने कई बार सुना होगा।