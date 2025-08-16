  • Home>
  • Gallery»
  • डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद कई ऐसी फिल्में बनीं, जिनकी शूटिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। ऐसी ही एक फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी, जो उस समय बेहद सुपरहिट रही। इस फिल्म का नाम था “जीत”। इस फिल्म का एक मशहूर गाना जो सुहागरात के ऊपर है उसे खुली वादियों में फिल्माया गया था, जो उस दौर में काफी बोल्ड और यूनिक माना गया था। यही वजह थी कि यह फिल्म न केवल चर्चा में रही, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी हिट साबित हुई और मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के गाने की शूटिंग असल में बेडरूम में होनी थी, क्योंकि इसमें कुछ बोल्ड सीन शामिल थे। लेकिन सेट समय पर तैयार न हो पाने के कारण इसे खुले मैदान में  शूट करना पड़ा। यही अनोखा अंदाज गाने को और खास बना गया। इस फिल्म में और भी कइ गाने है तो चलिए, जानते हैं इस फिल्म के कुछ हिट गानों के बारे में, जिन्हें शायद आप सभी ने कई बार सुना होगा।

By: Komal Kumari Last Updated: August 16, 2025 18:34:15 IST
Follow us on
Google News
Location issue - Photo Gallery
1/7

फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई लोकेशन की समस्या

फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बड़ी परेशानी सामने आई। सुहागरात का गाना शूट करने के लिए शानदार बेडरूम सेट तैयार किया जाना था, लेकिन तय समय पर वह बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाया। पूरी यूनिट दुविधा में थी कि अब आगे क्या किया जाए। गाना फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा था और इसे टालना संभव नहीं था। तभी डायरेक्टर ने निर्णय लिया कि इंतजार करने से अच्छा है इसे किसी वैकल्पिक जगह पर शूट कर लिया जाए। इसी जल्दबाजी और मजबूरी में यह गाना खुले मैदान में फिल्माया गया।

Director's compulsion - Photo Gallery
2/7

डायरेक्टर की मजबूरी

डायरेक्टर जानते थे कि यह गाना फिल्म की जान है। शूटिंग डेट्स पहले से फिक्स थीं और कलाकार भी तैयार थे। लेकिन सेट की अनुपलब्धता ने उन्हें परेशान कर दिया। समय और पैसों की बर्बादी रोकने के लिए उन्होंने फैसला किया कि चाहे जो हो, शूटिंग रोकनी नहीं है। मजबूरी में उन्होंने मैदान चुना और कलाकारों से कहा कि कैमरे के सामने पूरी शिद्दत से परफॉर्म करें।

Unique shooting style - Photo Gallery
3/7

डायरेक्टर की गलती ने गाने को बनाया अनोखा

गाना जिसे क्लोज रूम में फिल्माया जाना था, वह अचानक खुले आसमान और प्राकृतिक रोशनी में शूट हो गया। इसका परिणाम बेहद अलग निकला। दर्शकों को लगा जैसे रोमांस को नए अंदाज में दिखाया जा रहा है। कैमरे के हर एंगल ने इस अनोखे माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया। जहां यह डायरेक्टर की गलती कही जा रही थी, वहीं इसने गाने को बाकियों से अलग पहचान दिला दी।

The style has entered people's hearts. - Photo Gallery
4/7

लोगों के दिलों में उतर गया स्टाइल

जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने इस गाने की जम कर तारीफ की और साथ ही लोगों ने कहा कि यह गाना बाकी रोमांटिक गानों से बिल्कुल अलग है। बेडरूम की जगह खुले मैदान में इसका फिल्माया जाना एक नया अनुभव लगा। दर्शकों को गाने का यह हटकर अंदाज खूब पसंद आया।

The director's mistake did the magic. - Photo Gallery
5/7

डायरेक्टर की गलती ने कर दिखाया कमाल

जिसे डायरेक्टर शुरू में बड़ी गलती मान रहे थे, वही फिल्म की किस्मत बदलने वाला फैसला साबित हुआ। लोगों को यह गाना इतना पसंद आया कि फिल्म की चर्चा हर जगह होने लगी। मजबूरी से लिया गया यह निर्णय फिल्म की मार्केटिंग टर्निंग पॉइंट बन गया। अक्सर कहते हैं कि कुछ गलतियाँ वरदान साबित हो जाती हैं और यही इस गाने के साथ हुआ।

The song has become a highlight. - Photo Gallery
6/7

गाना बना हाइलाइट

फिल्म के सभी गाने अपने-अपने स्तर पर अच्छे थे, लेकिन ‘सुहागरात’ का गाना रिलीज के बाद फिल्म की जान बन गया। खुले मैदान में फिल्माया जाना इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, जिसने इसे बाकी गानों से अलग कर दिया।

डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान - Photo Gallery
डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान - Photo Gallery
डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान - Photo Gallery
डायरेक्टर की गलती बनी फिल्म की सफलता की वजह, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?