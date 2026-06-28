गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला जैसे परफेक्ट दिखती थी जोड़ी, लेकिन बाद में इन टीवी कपल्स ने ले लिया तलाक, देखें list

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला जैसे परफेक्ट दिखती थी जोड़ी, लेकिन बाद में इन टीवी कपल्स ने ले लिया तलाक, देखें list
टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई कपल्स हुए हैं, जो देखने में बिलकुल पिक्चर परफेक्ट नजर आते थे, लेकिन वक्त के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया और उन्होंने तलाक का रास्ता चुन लिया. आकांक्षा चमोला में रियलिटी शो लॉकअप 2 में जब अपने और गौरव के अलग होने के बार में बताया तो हर कोई हैरान था. गौरव खन्ना के बिग बॉस जीतने के बाद जब कपल का इंटरव्यू और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो सब उनके जैसे ही अपनी लव स्टोरी चाहते थे. लेकिन अब दोनों अलग हो रहे हैं. आइये जानते हैं टीवी इंडस्ट्री के ऐसे ही पॉपुलर कपल्स के बारे में जो शुरुआत में तो लवबर्ड लगते थे, लेकिन बाद में अलग हो गए!
मौनी रॉय और सूरज नांबियार
'नागिन' फेम मौनी रॉय और उनके पति सूरज नाम्बियार जो 'मेड फॉर ईच अदर' लगते थे; अब दोनों ने कथित तौर पर अपने अलग होने की पुष्टि कर दी है. मौनी और सूरज ने जनवरी 2022 में गोवा में शादी की थी.
चारू असोपा और राजीव सेन
चारू असोपा और राजीव सेन का रिश्ता भी बिल्कुल फिल्मी लवस्टोरी जैसा था, लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं. बार-बार सुलह-समझौते, आरोपों और सार्वजनिक बयानों के कारण सुर्खियों में बना रहा, अंततः जून 2023 में दोनों का तलाक हो गया.
विवियन डीसेना और वाहबिज दोराबजी
विवियन डीसेना और वाहबिज डोराबजी की केमिस्ट्री को लोग बहुत पसंद करते थे, दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते थे. ये दोनों कभी टीवी के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से थे, जिनकी मुलाकात 'प्यार की ये एक कहानी' के सेट पर हुई थी. लेकिन उनकी शादी भी कुछ समय बाद टूट गई और कई सालों की कानूनी कार्यवाही के बाद 2021 में उनका तलाक हो गया.
रश्मि देसाई और नंदीश संधू
रश्मि देसाई और नंदीश संधू भी लोगों के फेवरेट टीवी कपल्स में से एक थे. उन दोनों का अलग होना उन प्रशंसकों के लिए एक और बड़ा झटका था जो उन्हें 'उतरन' के दिनों से पसंद करते थे. दोनों साल 2015 में अलग हो गए थे और उनका तलाक 2016 में फाइनल हो गया था.
जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर
जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के तलाक ने तो फैंस को सदमे में डाल दिया था. दोनों को अपने समय के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय जोड़ों में से एक माना जाता था. करण ने 2014 में अपने तलाक की पुष्टि की थी. अब वो बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु के साथ विवाहित हैं.