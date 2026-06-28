गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला जैसे परफेक्ट दिखती थी जोड़ी, लेकिन बाद में इन टीवी कपल्स ने ले लिया तलाक, देखें list

टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई कपल्स हुए हैं, जो देखने में बिलकुल पिक्चर परफेक्ट नजर आते थे, लेकिन वक्त के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया और उन्होंने तलाक का रास्ता चुन लिया. आकांक्षा चमोला में रियलिटी शो लॉकअप 2 में जब अपने और गौरव के अलग होने के बार में बताया तो हर कोई हैरान था. गौरव खन्ना के बिग बॉस जीतने के बाद जब कपल का इंटरव्यू और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो सब उनके जैसे ही अपनी लव स्टोरी चाहते थे. लेकिन अब दोनों अलग हो रहे हैं. आइये जानते हैं टीवी इंडस्ट्री के ऐसे ही पॉपुलर कपल्स के बारे में जो शुरुआत में तो लवबर्ड लगते थे, लेकिन बाद में अलग हो गए!