  • दाग-धब्बों को कहे अलविदा, विटामिन- ई कैप्सूल चुटकियों में निखार देंगे आपका चेहरा

दाग-धब्बों को कहे अलविदा, विटामिन- ई कैप्सूल चुटकियों में निखार देंगे आपका चेहरा

विटामिन-ई कैप्सूल स्किन केयर के लिए एक नेचुरल उपाय है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को अंदरूनी रूप से पोषण देते हैं और चेहरे से गंदगी व डेड स्किन हटाने में मदद करते हैं। विटामिन-ई का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है यह त्वचा को नरम, चमकदार और हेल्दी बनाने के साथ-साथ एजिंग के असर को भी कम करता है। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 13, 2025 18:30:46 IST
1/7

सीधा कैप्सूल ऑयल लगाना

विटामिन-ई कैप्सूल को काटकर उसका तेल सीधे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें ताकि यह स्किन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यह पोर्स में फंसी गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करता है।

2/7

नींबू और विटामिन-ई पैक

एक विटामिन-ई कैप्सूल का तेल निकालकर उसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और चेहरे पर लगाकर 10 मिनट तक छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।

3/7

एलोवेरा जेल के साथ

एक चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल में एक विटामिन-ई कैप्सूल का तेल मिलाएं। इसे चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज करें और 15 मिनट बाद धो लें।

4/7

बेसन और विटामिन-ई स्क्रब

एक चम्मच बेसन में एक विटामिन-ई कैप्सूल का तेल और थोड़ा सा गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बना कर इसे चेहरे लगा कर हल्के-हल्के हाथों से स्क्रब करें।

5/7

नारियल तेल के साथ क्लीनिंग

विटामिन-ई कैप्सूल का तेल नारियल तेल में मिलाकर चेहरे की मालिश करें। यह मेकअप रिमूवर की तरह काम करता है और चेहरे पर जमा पसीना और धूल को आसानी से हटा देता है।

6/7

शहद के साथ क्लीनिंग

आप भी एक चम्मच शहद में एक विटामिन-ई कैप्सूल का तेल मिलकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं और हल्के हाथ से 5 मिनट मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से धो लें।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

