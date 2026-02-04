Monalisa bikini photos: बिकिनी में पूल किनारे मोनालिसा का ग्लैमरस लुक, एक-एक तस्वीर देती है खूबसूरती की गवाही; देखें फोटोज
Monalisa bikini photos: रियलिटी शो के दीवानों के लिए ‘द 50’ साल 2026 के इस शो में टीवी के तमाम सितारों ने हिस्सा लिया है. यह शो जियो हॉटस्टार और कलर्स पर खूब धमाल मचा रहा है. शो की शुरुआत 1 फरवरी 2026 को हुई थी. इस शो के कंटेस्टेंट की लिस्ट में भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री पर राज करने वाली मोनालिसा का नाम भी शामिल है. वह इस शो में एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीतने आ गई हैं. खास बात यह है कि मोनालिसा इस शो में अकेले नहीं बल्कि पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी को ‘बिग बॉस 10’ के दिनों से पसंद करते हैं, जहां उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर शादी की थी. आज हम मोनालिसा का बोल्ड बिकिनी लुक दिखाने वाले हैं.
बिकिनी लवर हैं मोनालिसा
मोनालिसा बिकिनी लवर हैं और उनका सोशल मीडिया अकाउंट इस बात का सबूत है. जहां एक्ट्रेस ने बिकिनी पहने हुए कई फोटो पोस्ट की हैं.
मोनालिसा की बिकिनी वाली तस्वीरें
मोनालिसा इस प्रिंट बिकिनी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. वह पोज देती नजर आ रही हैं.
बिकिनी में मोनालिसा
इस ब्लू और व्हाइट फ्लोरल बिकिनी में मोनालिसा पूल के किनारे आराम करती नजर आ रही हैं. वह इस फोटो में ग्लैमरस लग रही हैं.
स्टनिंग और हॉट
पूल के किनारे चिल करते हुए मोनालिसा सेक्सी बिकिनी में स्टनिंग और हॉट लग रही हैं.
मोनालिसा की बोल्ड फोटो
मोनालिसा इस ब्लैक बिकिनी में पूल के किनारे पोज दे रही हैं. एक्ट्रेस अपने पूल मूड को काफी एन्जॉय करती नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक
बिकिनी के साथ-साथ मोनालिसा के पास मोनोकिनी का भी अच्छा कलेक्शन है. उनके पास कई मोनोकिनी हैं जिनमें वह बहुत ग्लैमरस लग रही हैं.
कैंडिड शॉट में मोनालिसा
इस कैंडिड तस्वीर में मोनालिसा अपनी हॉट बिकिनी में अपनी बोल्डनेस बिखेर रही हैं. इस कैंडिड शॉट में मोनालिसा अपनी सेक्सी बिकिनी में बहुत हॉट लग रही हैं.