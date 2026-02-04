Monalisa bikini photos: बिकिनी में पूल किनारे मोनालिसा का ग्लैमरस लुक, एक-एक तस्वीर देती है खूबसूरती की गवाही; देखें फोटोज

Monalisa bikini photos: रियलिटी शो के दीवानों के लिए ‘द 50’ साल 2026 के इस शो में टीवी के तमाम सितारों ने हिस्सा लिया है. यह शो जियो हॉटस्टार और कलर्स पर खूब धमाल मचा रहा है. शो की शुरुआत 1 फरवरी 2026 को हुई थी. इस शो के कंटेस्टेंट की लिस्ट में भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री पर राज करने वाली मोनालिसा का नाम भी शामिल है. वह इस शो में एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीतने आ गई हैं. खास बात यह है कि मोनालिसा इस शो में अकेले नहीं बल्कि पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी को ‘बिग बॉस 10’ के दिनों से पसंद करते हैं, जहां उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर शादी की थी. आज हम मोनालिसा का बोल्ड बिकिनी लुक दिखाने वाले हैं.