द 50: शेर की मिस्ट्री आखिर सुलझी या अभी बाकी? क्या ग्रैंड फिनाले से पहले शेर खोलेगा अपनी पहचान? जानिए पूरा सच

The 50: सेलिब्रिटी रियलिटी शो ‘The 50’ आजकल सबकी चर्चा में है. 1 फरवरी को शुरू हुआ यह रोमांचक सफर 19 फरवरी को मुंबई में बड़े धूमधाम से खत्म हुआ. इस शो में टेलीविजन और सोशल मीडिया की दुनिया के 50 जाने-माने सितारों ने हिस्सा लिया है. लेकिन सिर्फ़ चार बहादुर लोग है. शिव ठाकरे, मिस्टर फैज़ू, कृष्णा श्रॉफ और इम्मोर्टल काका ही फ़ाइनल राउंड तक पहुंच पाए है. ताज़ा खबरों के मुताबिक “मराठी मानूस” और रियलिटी शो के किंग कहे जाने वाले शिव ठाकरे जीत गए है, और शो के पहले विनर बन गए है.