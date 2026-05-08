Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद

Thanda Ya Garam Pani Se Nahana Chahiye: गर्मियों में धूप, पसीने या उमस के कारण ज्यादातर लोग ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं. ठंडे पानी से नहाने से आराम मिलता है और शरीर अधिक समय तक ठंडा रहता है. हालांकि, कुछ लोग गर्म पानी से नहाने पसंद करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि ठंडे पानी से नहाना अधिक अच्छा होता है या फिर गुनगुने पानी से? कई लोग गर्मी से तुरंत राहत पाने के चक्कर में ठंडे पानी से नाह लेते हैं. जबकि कुछ लोग हल्के गर्म पानी को बेहतर मानते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दोनों तरह के पानी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं.