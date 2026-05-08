  • Home>
  • Gallery»
  • Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद

Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद

Thanda Ya Garam Pani Se Nahana Chahiye: गर्मियों में धूप, पसीने या उमस के कारण ज्यादातर लोग ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं. ठंडे पानी से नहाने से आराम मिलता है और शरीर अधिक समय तक ठंडा रहता है. हालांकि, कुछ लोग गर्म पानी से नहाने पसंद करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि ठंडे पानी से नहाना अधिक अच्छा होता है या फिर गुनगुने पानी से? कई लोग गर्मी से तुरंत राहत पाने के चक्कर में ठंडे पानी से नाह लेते हैं. जबकि कुछ लोग हल्के गर्म पानी को बेहतर मानते हैं. हेल्थ  एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दोनों तरह के पानी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: May 8, 2026 12:26:43 PM IST

Follow us on
Google News
Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
1/5

ठंडे पानी से नहाने के फायदे

ठंडे पानी से नहाने से शरीर को ठंडक मिलती है. जिससे शरीर एकदम फ्रेश हो जाता है. अगर आपकी स्किन आयली है तो ठंडा पानी बेस्त माना जाता है.

You Might Be Interested In
Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
2/5

ठंडे पानी से नहाने के नुकसान

ठंडे पानी से नहाने के कई नुकसान हो सकते हैं. कई बार बर्फ जैसा ठंडा पानी शरीर में अकड़न पैदा कर देते हैं. जिससे हार्ट की दिक्कत होने लगती है.

Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
3/5

गुनगुने पानी से नहाने के फायदे

हल्का गर्म पानी स्किन से गंदगी और ऑयल को बेहतर तरीके से साफ करने में मदद करता है. इसके साथ ही, अगर शरीर में दर्द या थकान हो तो गुनगुने पानी से नहाने पर शरीर को काफी आराम मिलता है.

You Might Be Interested In
Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
4/5

गुनगुने पानी के नुकसान

अगर ज्यादा गर्म पानी से आप नहा रहे हैं तो आपके बाल रूखे हो सकते हैं. साथ ही स्किन का ग्लो भी खत्म हो जाएगा. खुजली की समस्या भी पैदा हो सकती है. इसलिए अधिक गर्म या ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए.

You Might Be Interested In
Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
5/5

गर्मियों में किस पानी से नहाएं?

गर्मियों में नहाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि नॉर्मल पानी से नहाएं. नहाने से पहले अपने घर के तापमान पर खुद को रिलैक्स करें. फिर इसके बाद नहाने के लिए जाएं और अधिक गर्म या फिर ठंडे पानी का इस्तेमान ना करें.

Tags:
best water for bathingcold vs hot water bathsummer bathing tips
Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
Cold Vs Hot Water Bath: ठंडा या गर्म, गर्मियों में किस पानी से नहाएं? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery