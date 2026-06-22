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Thalapathy Vijay Super Movies: ‘Leo’ से ‘GOAT’ तक जानिए विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, देखें लिस्ट

Thalapathy Vijay Super Movies: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार Thalapathy Vijay को बॉक्स ऑफिस किंग कहा जाता है. उनकी फिल्मों की रिलीज किसी त्योहार से कम नहीं होती. Leo, Theri, Mersal और GOAT जैसी फिल्मों ने दुनियाभर में शानदार कमाई की है. अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाने वाले विजय अब फिल्मों के बाद राजनीति की ओर बढ़ चुके हैं. आइए जानते हैं उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 22, 2026 2:40:31 PM IST

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लियो

Leo विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. Lokesh Kanagaraj के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने साल 2023 में रिलीज होकर करीब ₹615 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की. फिल्म में विजय के दमदार एक्शन और अभिनय को लोगों ने खूब पसंद किया.

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गोट

The Greatest of All Time विजय की आखिरी रिलीज फिल्मों में से एक रही. Venkat Prabhu के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय ने डबल रोल निभाया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹440 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया.

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मर्सल

Mersal में विजय तीन अलग-अलग किरदारों में नजर आए. Atlee के निर्देशन वाली इस फिल्म में उनके एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. फिल्म ने दुनियाभर में लगभग ₹267 करोड़ की कमाई की.

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सरकार

Sarkar विजय और A.R. Murugadoss की सफल जोड़ी की एक बड़ी हिट थी. साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब ₹258 करोड़ कमाए और इसकी कहानी ने खूब चर्चा बटोरी.

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ठेरी

Theri में विजय ने एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था. फिल्म में उनका स्टाइल और एक्शन लोगों को काफी पसंद आया. Atlee की इस फिल्म ने करीब ₹172 करोड़ की कमाई की.

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कथ्थी

Kaththi विजय और A.R. Murugadoss की हिट जोड़ी की दूसरी बड़ी फिल्म थी. 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म ने लगभग ₹130 करोड़ का कलेक्शन किया और विजय की सफल फिल्मों में शामिल हो गई.

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