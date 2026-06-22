Thalapathy Vijay Super Movies: ‘Leo’ से ‘GOAT’ तक जानिए विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, देखें लिस्ट

Thalapathy Vijay Super Movies: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार Thalapathy Vijay को बॉक्स ऑफिस किंग कहा जाता है. उनकी फिल्मों की रिलीज किसी त्योहार से कम नहीं होती. Leo, Theri, Mersal और GOAT जैसी फिल्मों ने दुनियाभर में शानदार कमाई की है. अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाने वाले विजय अब फिल्मों के बाद राजनीति की ओर बढ़ चुके हैं. आइए जानते हैं उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में.