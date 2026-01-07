  • Home>
  • 2026 में थाईलैंड बनेगा टुमॉरोलैंड का होस्ट, दुनिया के सबसे बड़े EDM फेस्टिवल की पूरी जानकारी यहां

2026 में थाईलैंड बनेगा टुमॉरोलैंड का होस्ट, दुनिया के सबसे बड़े EDM फेस्टिवल की पूरी जानकारी यहां

Tomorrowland Goes Wild: इस दिसंबर में टुमॉरोलैंड थाईलैंड आ रहा है. एशिया के पहले फुल-स्केल फेस्टिवल में फैंस का इंतज़ार है हॉट बीट्स, शानदार स्टेज और जबरदस्त EDM का क्रेज है.


Published: January 7, 2026 6:41:25 PM IST

Tomorrowland Asia - Photo Gallery
1/8

टुमॉरोलैंड एशिया (Tomorrowland Asia)

लेजेंडरी EDM फेस्टिवल टुमॉरोलैंड इस दिसंबर में थाईलैंड में धूम मचाने आ रहा है. पटाया में तीन जबरदस्त दिनों का म्यूज़िक, शानदार लाइट्स और वाइल्ड वाइब्स आपका इंतज़ार कर रही हैं.

Why Thailand - Photo Gallery
2/8

थाईलैंड ही क्यों? (Why Thailand)

थाईलैंड म्यूज़िक, इनोवेशन और एक्सपीरियंस-ड्रिवन टूरिज्म के लिए सबसे हॉट जगह है. पूरे एशिया के फैंस एक ऐसे फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड हैं जो सबके होश उड़ा देगा.

20 years of craze - Photo Gallery
3/8

20 साल का क्रेज (20 years of craze)

बेल्जियम से लेकर एशिया तक, टुमॉरोलैंड प्योर EDM पागलपन है. बड़े-बड़े स्टेज शानदार LED शो और पार्टी एनर्जी जो आपके दिमाग को सबसे अच्छे तरीके से पिघला देगी.

Festival details - Photo Gallery
4/8

फेस्टिवल की डिटेल्स (Festival details)

11-13 दिसंबर 2026 को हर दिन 50,000 से ज़्यादा जोशीले फैंस की उम्मीद है. प्री-रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी से शुरू होगा. पूरे तीन दिन का मैडनेस पास 12,500 बाट है. एक दिन का 5,100 बाट है. इसे मिस न करें.

Fantastic stage hot beats - Photo Gallery
5/8

शानदार स्टेज, हॉट बीट्स (Fantastic stage, hot beats)

यह एशियन एडिशन बेल्जियम जैसा ही जबरदस्त नज़ारा देने का वादा करता है. होश उड़ा देने वाले विज़ुअल्स, ज़ोरदार बेस और फुल-ऑन EDM अटैक जो आपको कई दिनों तक एक्साइटेड रखेगा.

A longterm deal - Photo Gallery
6/8

एक लॉन्ग-टर्म डील (A long-term deal)

थाईलैंड ने टुमॉरोलैंड के लिए पांच साल की डील पक्की कर ली है. 21 बिलियन बाट रेवेन्यू की उम्मीद है. ऑर्गनाइजर्स इसे "एशिया में लॉन्ग-टर्म EDM टेकओवर की शुरुआत" कह रहे है.

Thailands music craze - Photo Gallery
7/8

थाईलैंड का म्यूज़िक क्रेज (Thailand's music craze)

इलेक्ट्रिक डेज़ी कार्निवल से लेकर क्रीमफील्ड्स और ब्लैकपिंक के टूर तक थाईलैंड में धूम मची हुई है. वंडरफ्रूट जैसे लोकल फेस्टिवल साबित करते हैं कि यह देश म्यूज़िक लवर्स के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन है.

Get ready to go crazy - Photo Gallery
8/8

पागल होने के लिए तैयार हो जाइए (Get ready to go crazy)

टुमॉरोलैंड एशिया जबरदस्त होगा. हॉट बीट्स, वाइल्ड भीड़ और यादगार पल है. यह तीन दिनों का म्यूज़िक है जिसे आप हमेशा अपनी रगों में महसूस करेंगे.

2026 में थाईलैंड बनेगा टुमॉरोलैंड का होस्ट, दुनिया के सबसे बड़े EDM फेस्टिवल की पूरी जानकारी यहां - Photo Gallery

