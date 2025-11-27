एंड्रॉयड में आया नया खतरा, स्टर्नस मालवेयर ने बढ़ाई यूजर्स की चिंता; बैंकिंग डेटा से लेकर एन्क्रिप्टेड चैट पर है नजर

Android Malware Sturnus: हाल ही में एंड्रॉयड स्मार्टफोनों को निशाना बनाने वाला एक बेहद खतरनाक मालवेयर सामने आया है, जिसका नाम स्टर्नस (Sternus Malware) बताया जा रहा है. यह मालवेयर यूजर की प्राइवेसी, बैंकिंग सुरक्षा और डिवाइस कंट्रोल—तीनों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. इसकी सबसे खतरनाक विशेषता है कि यह बैंकिंग डीटेल्स, पासवर्ड और ओटीपी चुरा सकता है, और यह सब यूजर को बिना बताए होता है.