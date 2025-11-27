एंड्रॉयड में आया नया खतरा, स्टर्नस मालवेयर ने बढ़ाई यूजर्स की चिंता; बैंकिंग डेटा से लेकर एन्क्रिप्टेड चैट पर है नजर
Android Malware Sturnus: हाल ही में एंड्रॉयड स्मार्टफोनों को निशाना बनाने वाला एक बेहद खतरनाक मालवेयर सामने आया है, जिसका नाम स्टर्नस (Sternus Malware) बताया जा रहा है. यह मालवेयर यूजर की प्राइवेसी, बैंकिंग सुरक्षा और डिवाइस कंट्रोल—तीनों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. इसकी सबसे खतरनाक विशेषता है कि यह बैंकिंग डीटेल्स, पासवर्ड और ओटीपी चुरा सकता है, और यह सब यूजर को बिना बताए होता है.
व्हाट्सऐप जैसे ऐप्स भी इससे सुरक्षित नहीं
स्टर्नस मालवेयर केवल डेटा चोरी ही नहीं करता, बल्कि यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को भी बायपास कर सकता है. यानी व्हाट्सऐप, सिग्नल जैसे सुरक्षित मैसेजिंग ऐप्स भी इससे सुरक्षित नहीं हैं.
स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ता है चैट
यह एन्क्रिप्टेड मैसेजेस को सीधे एक्सेस नहीं करता, बल्कि लगातार स्क्रीनशॉट लेकर चैट पढ़ लेता है, जिससे मैसेजिंग ऐप्स की सुरक्षा बेअसर हो जाती है.
हैकर को स्मार्टफोन का पूरा नियंत्रण
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टर्नस की सबसे खतरनाक क्षमता है डिवाइस टेकओवर. मालवेयर फोन में इंस्टॉल होने के बाद हैकर को स्मार्टफोन का पूरा नियंत्रण मिल जाता है.
फ्रॉड ट्रांजैक्शन का खतरा, स्क्रीन ब्लैकआउट
हैकर न केवल आपकी हर गतिविधि देख सकता है, बल्कि जब वह कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन करना चाहे, तो आपके फोन की स्क्रीन को ब्लैकआउट कर देता है, ताकि यूजर को कुछ दिखे ही नहीं. इस तरह यूजर का फोन उसके खुद के हाथ में होते हुए भी उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है.
बैंकिंग डिटेल्स कर सकता है गायब
स्टर्नस मालवेयर इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि यह बैंकिंग ऐप्स के लॉगिन क्रेडेंशियल, कार्ड जानकारी, पिन, और ऑथेंटिकेशन डेटा चुरा सकता है.
जरूरी जानकारी निकाल सकते हैं हैकर
इसके अलावा यह यूजर के फोन में सेव SMS, नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट्स, कॉल डेटा और पूरे सिस्टम की जानकारी निकाल सकता है. कई मामलों में यह मालवेयर फोन में मौजूद सुरक्षा सेटिंग्स और एंटीवायरस टूल्स को भी निष्क्रिय कर देता है.
इससे बचने के लिए क्या करें?
केवल विश्वसनीय और आधिकारिक ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें.किसी भी अनजान लिंक, वेबसाइट या थर्ड-पार्टी APK फाइल से सावधान रहें.फोन में मजबूत पासवर्ड, स्क्रीन लॉक और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम रखें. सुरक्षा अपडेट और एंड्रॉयड पैच तुरंत इंस्टॉल करें.
संदिग्ध ऐप्स की परमिशन रिक्वेस्ट ब्लॉक करें
किसी भी संदिग्ध ऐप या अचानक आने वाली परमिशन रिक्वेस्ट को तुरंत ब्लॉक करें. यदि फोन असामान्य तरह से व्यवहार करे—जैसे ऐप्स अपने आप खुलना, स्क्रीन ब्लैकआउट होना—तो तुरंत मालवेयर स्कैन करें या फ़ैक्टरी रीसेट पर विचार करें.