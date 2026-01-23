3 दिन का लॉन्ग वीकेंड, OTT पर घर बैठें उठाएं धमाकेदार फिल्मों और सीरीज का मजा; यहां देखें लिस्ट

Weekend OTT Release : इस बार गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड पर थिएटर के साथ-साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है. सिनेमाघरों के साथ-साथ ओटीटी पर भी एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. एक्शन, इमोशन और साइंस ड्रामा – हर जॉनर का मजा आप इस वीकेंड ले सकते हैं.