रूस का फेसबुक बनाकर हुए मशहूर, पुतिन से फटकार, फ्रांस में जेल और 100 बच्चों का दावा; कौन हैं Telegram के रहस्यमयी मालिक

पावेल दिल से तानाशाह

किताब के मुताबिक, पावेल खुद को आज़ादी के समर्थक के तौर पर पेश करते हैं, फिर भी उनके मन में तानाशाही वाली सोच है. टेलीग्राम ऐप में फ़ैसले लेने का पूरा अधिकार उन्हीं के पास है; वे प्रोडक्ट से जुड़ा हर फ़ैसला चाहे वह छोटा हो या बड़ा खुद ही लेते हैं. वे पूरे सिस्टम को अकेले ही चलाते हैं. किताब में दावा किया गया है कि उनका नजरिया आज भी वैसा ही है; उनकी सोच संकीर्ण है, जो न सिर्फ़ सरकारी संस्थानों, बल्कि महिलाओं के प्रति भी ऐसी ही है.