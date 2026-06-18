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रूस का फेसबुक बनाकर हुए मशहूर, पुतिन से फटकार, फ्रांस में जेल और 100 बच्चों का दावा; कौन हैं Telegram के रहस्यमयी मालिक

Telegram Founder Pavel Durov Story: रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे पावेल डुरोव स्कूल के दिनों से ही साइंस में माहिर और एक होनहार छात्र थे. उन्होंने फेसबुक का रूसी विकल्प बनाया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी कंटेंट को रोकने में नाकाम रहे. ऐसे में चलिए जानें पावेल की जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें.


By: Shristi S | Published: June 18, 2026 12:18:21 AM IST

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पावेल को 2013 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिली थी फटकार - Photo Gallery
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पावेल को 2013 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिली थी फटकार

2013 में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बंद कमरे की बैठक में उन्हें फटकार लगाई और देश छोड़ने का आदेश दिया. दुबई उनका नया ठिकाना बना, हालांकि बाद में गिरफ्तारी के बाद उन्हें तीन दिन फ्रांस की जेल में बिताने पड़े. यह कहानी टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव की है.

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पावेल की प्रो-नेटलिज्म की विचारधारा

हालांकि वे भारत में अपने ऐप पर लगी रोक के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, लेकिन आजादी की वकालत करने के बावजूद उनका अपना रवैया अक्सर उसी तानाशाही को दर्शाता है जिसकी वे आलोचना करते हैं. वे प्रो-नेटलिज्म की विचारधारा को मानते हैं यानी सभ्यता को बचाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने में यकीन रखना.

पावेल टेक विजनरी से लेकर कथित इंटेलिजेंस एजेंट तक - Photo Gallery
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पावेल टेक विजनरी से लेकर कथित इंटेलिजेंस एजेंट तक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले दशक में पावेल डुरोव को कई तरह की पहचान मिली है. उनके चाहने वालों और आलोचकों ने उन्हें टेक विजनरी और क्रेमलिन के बागी से लेकर रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी (FSB) का एजेंट, अभिव्यक्ति की आज़ादी का पक्का समर्थक और हेल्थ गुरु तक कहा है.

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पावेल रूस का फेसबुक बनाकर मशहूर हुए

द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पावेल डुरोव को तब दुनिया भर में पहचान मिली जब उन्होंने VKontakte बनाया, जो फेसबुक का रूसी जवाब था. उन्होंने एक बड़ा क्रिप्टोकरेंसी इकोसिस्टम भी बनाया और अरबों डॉलर की संपत्ति जमा की. हालांकि, तब से वे दुनिया भर की सरकारों के साथ टकराव की स्थिति में रहे हैं. द पॉपुलिस्ट नाम की किताब 42 वर्षीय डुरोव की ज़िंदगी के बारे में कई बातें बताती है.

पावेल डुरोव की सोच - Photo Gallery
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पावेल डुरोव की सोच

किताब का शीर्षक द पॉपुलिस्ट डुरोव की सोच को दर्शाता है. वे हमेशा प्रेस और सरकारी सिस्टम को दरकिनार करके सीधे अपने लाखों यूजर्स से जुड़ने में यकीन रखते हैं. वे खुद को एक क्रांतिकारी विजनरी मानते हैं और चाहते हैं कि दुनिया उनकी बात सुने. इसी सोच के साथ, उन्होंने टेलीग्राम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन किया. हालांकि, विडंबना यह है कि आज इसी प्लेटफॉर्म की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है; यह बागियों, स्कैमर्स और पायरेसी का अड्डा बन गया है.

पावेल दिल से तानाशाह - Photo Gallery
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पावेल दिल से तानाशाह

किताब के मुताबिक, पावेल खुद को आज़ादी के समर्थक के तौर पर पेश करते हैं, फिर भी उनके मन में तानाशाही वाली सोच है. टेलीग्राम ऐप में फ़ैसले लेने का पूरा अधिकार उन्हीं के पास है; वे प्रोडक्ट से जुड़ा हर फ़ैसला चाहे वह छोटा हो या बड़ा खुद ही लेते हैं. वे पूरे सिस्टम को अकेले ही चलाते हैं. किताब में दावा किया गया है कि उनका नजरिया आज भी वैसा ही है; उनकी सोच संकीर्ण है, जो न सिर्फ़ सरकारी संस्थानों, बल्कि महिलाओं के प्रति भी ऐसी ही है.

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पावेल खुद को 'सुपरमैन' मानते हैं

द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पावेल उन अरबपति टेक दिग्गजों में से एक हैं जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में दबदबा रखने के साथ-साथ खुद को 'सुपरमैन' के तौर पर भी पेश करते हैं. उन्हें सरकारों पर भरोसा नहीं है और वह लंबी उम्र जीने और ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सोच में यकीन रखते हैं. हालांकि वह अकेले हैं, लेकिन पावेल छह बच्चों के पिता हैं; उनका दावा है कि स्पर्म डोनेशन के जरिए 12 देशों में उनके 100 बच्चे हैं.

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