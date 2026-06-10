बिग बॉस 15 में हुई थी पहली मुलाकात, फिर परवान चढ़ा इश्क, जानिए तेजस्वी और करण की मोहब्बत की कहानी

बिग बॉस 15 में हुई थी पहली मुलाकात, फिर परवान चढ़ा इश्क, जानिए तेजस्वी और करण की मोहब्बत की कहानी
Tejasswi Prakash-Karan Kundrra Love Story: टीवी अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश और अभिनेता करण कुंद्रा टेलीविजन दुनिया की सबसे पॉपुलर जोड़ी में से एक है. पांच साल पहले यानी 2021 में दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी. देखें इस कपल की खूबसूरत तस्वीरें.
'बिग बॉस 15' में ही हो गया था प्यार
'बिग बॉस 15' में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा एक साथ नजर आए थे. इस शो की विनर तेजस्वी प्रकाश थीं. खिताब जीतने के बाद भी दोनों एक-दूसरे के संपर्क में रहे. इसी शो के दौरान दोनों को प्यार हो गया था.
बिग बॉस 15 से पहले जानते थे
इस कपल ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था. तेजस्वीर प्रकाश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रियलिटी शो बिग बॉस 15 में मिलने से बहुत पहले ही करण ने उन्हें मैसेज करके हाय कहा था. इसी के बाद से ही दोनों की दोस्ती हो गई थी.
कई शोज में किए काम
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुके हैं. लोकप्रिय रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. शो के दौरान दोनों की शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और हर परिस्थिति में एक-दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल ने फैंस का दिल जीत लिया. यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई.
उम्र में कई साल का फासला
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की उम्र में करीब 8 से 9 साल का अंतर है. हालांकि, दोनों ने हमेशा इस अंतर को सहजता से स्वीकार किया है और अपनी मजबूत बॉन्डिंग से यह दिखाया है कि रिश्तों में उम्र से ज्यादा समझ और प्यार मायने रखता है.
डेटिंग के चार साल बाद किया प्रपोज
कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, करण कुंद्रा ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'देसी ब्लिंग' में एक बेहद रोमांटिक अंदाज में तेजस्वी प्रकाश को सगाई के लिए प्रपोज किया था. करण ने घुटनों पर बैठकर तेजस्वी को प्रपोज़ किया. इस अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया था.
तेजस्वी प्रकाश हुईं इमोशनल
करण कुंद्रा के इस अनोखे प्रपोजल के दौरान जब तेजस्वी वहां पहुंचीं और उस शानदार नजारे को देखा, तो वह हैरान और भावुक हो गईं. पानी पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था 'क्या तुम मुझसे शादी करोगे?' यह देखकर वह इमोशनल रह गईं. इस भावपूर्ण प्रस्तुति से अभिभूत होकर उन्होंने करण की ओर मुड़कर कहा, "मैं कांप रही हूं."
जल्द कर सकते हैं दोनों शादी
तेजस्वी और करण अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर हैं और भविष्य को लेकर उत्साहित भी हैं. शादी को लेकर भी दोनों का नजरिया सकारात्मक है. तेजस्वी की मां ने एक इंटरव्यू में यह संकेत दिया था कि दोनों की शादी की योजनाएं चल रही हैं.