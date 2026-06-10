बिग बॉस 15 में हुई थी पहली मुलाकात, फिर परवान चढ़ा इश्क, जानिए तेजस्वी और करण की मोहब्बत की कहानी

कई शोज में किए काम

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुके हैं. लोकप्रिय रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. शो के दौरान दोनों की शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और हर परिस्थिति में एक-दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल ने फैंस का दिल जीत लिया. यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई.