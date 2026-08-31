पहले ऐश्वर्या से की शादी, फिर अनुष्का से जुड़ा नाम, मल्लिका के साथ कर रहे मस्ती; अब किसके साथ दूसरी बार घर बसाएंगे तेज प्रताप यादव?

अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें हुईं थीं वायरल

तलाक की प्रक्रिया के बीच अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिससे काफी विवाद खड़ा हो गया. इन तस्वीरों से मचे हंगामे के बाद उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया. तेज प्रताप अब अपने परिवार से दूर अकेले रहते हैं.