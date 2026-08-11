Tej Pratap Yadav: ‘उसने मेरी मां को…’ तेज प्रताप यादव का सनसनीखेज खुलासा, बताया क्यों लिया ऐश्वर्या राय से तलाक?

इन दिनों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने एक हालिया इंटरव्यू को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं. ‘भोजपुरी बवाल’ शो के प्रोमो में तेज प्रताप ने अपनी पर्सनल लाइफ, पत्नी ऐश्वर्या राय संग हुए विवाद और तलाक की असली वजह पर खुलकर बात की है. उन्होंने न सिर्फ अपनी शादी से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाया, बल्कि कई गंभीर आरोप भी लगाए. आइए जानते हैं तेज प्रताप यादव के इस इंटरव्यू की 5 बड़ी बातें: