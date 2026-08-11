Tej Pratap Yadav: ‘उसने मेरी मां को…’ तेज प्रताप यादव का सनसनीखेज खुलासा, बताया क्यों लिया ऐश्वर्या राय से तलाक?
इन दिनों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने एक हालिया इंटरव्यू को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं. ‘भोजपुरी बवाल’ शो के प्रोमो में तेज प्रताप ने अपनी पर्सनल लाइफ, पत्नी ऐश्वर्या राय संग हुए विवाद और तलाक की असली वजह पर खुलकर बात की है. उन्होंने न सिर्फ अपनी शादी से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाया, बल्कि कई गंभीर आरोप भी लगाए. आइए जानते हैं तेज प्रताप यादव के इस इंटरव्यू की 5 बड़ी बातें:
तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या राय से तलाक की बताई असली वजह
जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर सुर्खियों में हैं. शो के प्रोमो में तेज प्रताप ने अपनी पर्सनल लाइफ और पत्नी ऐश्वर्या राय से अलग होने के कारणों पर पहली बार बेबाक बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवनशैली और सोच में तालमेल न बैठ पाने की वजह से उनका रिश्ता टूट गया.
'हम देसी, वो मॉडर्न...'
शो के दौरान जब एंकर ने ऐश्वर्या संग रिश्ता बिगड़ने पर सवाल किया, तो तेज प्रताप ने कहा कि दोनों के विचार कभी नहीं मिले. तेज प्रताप के अनुसार, "हम पूजा-पाठ करने वाले गांव के देसी इंसान हैं, जबकि ऐश्वर्या दिल्ली के बड़े कॉलेज से पढ़ी-लिखी थीं और उन्हें पूजा-पाठ पसंद नहीं था." इसी वैचारिक अंतर के कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं.
'लव मैरिज नहीं थी'
शादी को लेकर चल रही चर्चाओं पर तेज प्रताप यादव ने साफ किया कि ऐश्वर्या के साथ उनकी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी. उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह करार देते हुए कहा कि यह शादी पूरी तरह से उनके माता-पिता (लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी) की मर्जी और आशीर्वाद से तय हुई थी.
राबड़ी देवी से मारपीट का गंभीर आरोप
रिश्ते के सबसे विवादित पहलू पर बात करते हुए तेज प्रताप ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या ने उनकी मां राबड़ी देवी के साथ मारपीट की थी. तेज प्रताप के मुताबिक, इसी घटना के बाद उन्होंने ऐश्वर्या से पूरी तरह अलग होने और तलाक की अर्जी देने का कड़ा फैसला लिया था.
कोर्ट में लंबित है तलाक का मामला
अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि मां के साथ हुई मारपीट की घटना के वक्त वहां दो से तीन विधायक मौजूद थे. इसके अलावा पूरी घटना सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, जिसका वीडियो सबूत के तौर पर उनके पास मौजूद है. उन्होंने कहा कि फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है.