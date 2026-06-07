बड़ी बैटरी और दमदार फीचर्स के साथ आ रहा Tecno Pova 8, लॉन्च से पहले सामने आए खास डिटेल्स
Tecno ने भारत में अपने आने वाले Pova 8 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. यह हैंडसेट अगले हफ्ते आने वाला है और इसे पहले ही ऑफिशियल प्रमोशनल मटीरियल में टीज़ किया जा चुका है.
India Launch Date Confirmed
Tecno ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Tecno Pova 8 भारत में 11 जून 2026 को लॉन्च होगा.
Massive 8,000mAh Battery
कंपनी ने पुष्टि की है कि इस स्मार्टफोन में 8,000mAh की बड़ी बैटरी होगी, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी वाले फोन्स में से एक बनाती है.
New Futuristic Design
टीज़र से एक बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का पता चलता है जो Pova सीरीज के गेमिंग-केंद्रित लुक को आगे बढ़ाता है.
Colour Options Teased
Tecno ने आधिकारिक टीज़र के जरिए हैंडसेट को कई कलर वेरिएंट में दिखाया है, हालांकि रंगों के सटीक नाम अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं.
Glyph-Style Rear Lighting
उम्मीद है कि फोन के बैक पैनल पर ग्लिफ मैट्रिक्स-स्टाइल लाइटिंग इंटरफ़ेस होगा, जो नोटिफ़िकेशन और गेमिंग इफेक्ट्स के लिए एक अनोखा विजुअल एलिमेंट जोड़ेगा.
Android 16 Out of the Box
उम्मीद है कि Tecno Pova 8 में Android 16 पहले से इंस्टॉल होकर आएगा, जिससे पहले दिन से ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अनुभव मिलेगा.
Performance-Focused Hardware
रिपोर्ट्स के अनुसार स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7100 या Dimensity 7300-सीरीज़ का चिपसेट हो सकता है, जिसे गेमर्स और पावर यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.
Expected Camera Setup
उम्मीद है कि डिवाइस में AI-पावर्ड इमेजिंग क्षमताओं के साथ 50MP का डुअल रियर कैमरा सिस्टम होगा.