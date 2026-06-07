बड़ी बैटरी और दमदार फीचर्स के साथ आ रहा Tecno Pova 8, लॉन्च से पहले सामने आए खास डिटेल्स

Tecno ने भारत में अपने आने वाले Pova 8 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. यह हैंडसेट अगले हफ्ते आने वाला है और इसे पहले ही ऑफिशियल प्रमोशनल मटीरियल में टीज़ किया जा चुका है.