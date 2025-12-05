  • Home>
  • Gallery»
  • Tech Tips: असली है या नकली, कैसे पहंचानें सही iPhone, क्या है तरीका?

Tech Tips: असली है या नकली, कैसे पहंचानें सही iPhone, क्या है तरीका?

Tech Tips: iPhone की असलियत पहचानने के लिए पैकेजिंग, एक्सेसरीज, सीरियल नंबर और IMEI मिलाएं. बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले और iOS की जांच करें. Siri और SIM ट्रे की बारीकी से जांच करना भी जरूरी है. संदेह होने पर Apple के अधिकृत सर्विस सेंटर में पुष्टि कराएं.


By: sanskritij jaipuria | Published: December 5, 2025 5:13:29 PM IST

Follow us on
Google News
iphone 1 - Photo Gallery
1/9

पैकेजिंग और बॉक्स की गुणवत्ता जांचें

iPhone की असलियत पहचानने का पहला कदम उसकी पैकेजिंग है. असली बॉक्स मजबूत होता है, जिसमें उच्च-गुणवत्ता की प्रिंटिंग और सटीक टेक्स्ट होता है. ढीली पैकिंग या घटिया प्रिंट नकली होने का संकेत हो सकता है.

iphone 2 - Photo Gallery
2/9

एक्सेसरीज की गुणवत्ता पर ध्यान दें

Apple की एक्सेसरीज हमेशा प्रीमियम गुणवत्ता की होती हैं. अगर केबल या अन्य सामान कमजोर क्वालिटी के दिखें या Apple के मानकों से मेल न खाएं, तो सतर्क हो जाएं.

iphone 3 - Photo Gallery
3/9

सीरियल नंबर और IMEI वेरिफाई करें

सेटिंग्स में जाकर Settings > General > About में सीरियल नंबर देखें. इसे Apple की Check Coverage वेबसाइट पर डालकर सत्यापित करें. 06 डायल कर IMEI देखें और इसे बॉक्स व SIM ट्रे पर लिखे नंबरों से मिलाएं.

iphone 4 - Photo Gallery
4/9

बॉडी और बिल्ड क्वालिटी की जांच करें

असली iPhone का निर्माण बेहद सटीक होता है कोई ढीले पार्ट्स नहीं, बटन मजबूत और Apple लोगो पूरी तरह संरेखित होता है. खराब फिटिंग, उभरी किनारियां या गलत वजन नकली होने का संकेत हैं.

iphone 5 - Photo Gallery
5/9

स्क्रीन और डिस्प्ले क्वालिटी देखें

iPhone का डिस्प्ले हमेशा ब्राइट, स्मूथ और उच्च गुणवत्ता का होता है. नकली iPhones में अक्सर कम ब्राइटनेस, खराब कलर और टच रिस्पॉन्स की समस्या होती है.

iphone 6 - Photo Gallery
6/9

सॉफ्टवेयर और iOS की प्रामाणिकता जांचें

असली iPhones केवल iOS पर चलते हैं. Settings > General > Software Update में जाकर देखें कि डिवाइस पर असली iOS अपडेट दिखाई देता है या नहीं. नकली डिवाइस अक्सर Android को iOS जैसा दिखाते हैं.

iphone 7 - Photo Gallery
7/9

Siri का उपयोग करके परीक्षण करें

“Hey Siri” बोलकर या पावर बटन दबाकर Siri सक्रिय करें. अगर Siri काम नहीं करती है या उसकी सेटिंग्स उपलब्ध नहीं हैं, तो ये फोन की नकली होने की संभावना बढ़ाती है.

iphone 8 - Photo Gallery
8/9

SIM ट्रे और पोर्ट्स की बारीक जांच करें

SIM ट्रे निकालकर उसके किनारों की जांच करें. असली iPhones में कटिंग बहुत साफ होती है. नकली फोनों में अक्सर असमान कट, गलत फॉन्ट या ढीले फिटिंग मिलती है.

iphone 9 - Photo Gallery
9/9

Apple अधिकृत सेवा केंद्र जाएं

अगर फिर भी संदेह हो, तो सबसे सुरक्षित तरीका है कि डिवाइस को Apple के अधिकृत सर्विस सेंटर पर दिखाएं. वहां विशेषज्ञ आपके फोन की असलियत सुनिश्चित कर सकते हैं.

Tags:
distinguishing genuine iPhones from fake oneshow to check if an iPhone is real or fakeiphone real or fakeTech Tipstips for identifying counterfeit iPhones
Tech Tips: असली है या नकली, कैसे पहंचानें सही iPhone, क्या है तरीका? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tech Tips: असली है या नकली, कैसे पहंचानें सही iPhone, क्या है तरीका? - Photo Gallery
Tech Tips: असली है या नकली, कैसे पहंचानें सही iPhone, क्या है तरीका? - Photo Gallery
Tech Tips: असली है या नकली, कैसे पहंचानें सही iPhone, क्या है तरीका? - Photo Gallery
Tech Tips: असली है या नकली, कैसे पहंचानें सही iPhone, क्या है तरीका? - Photo Gallery