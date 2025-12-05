Tech Tips: असली है या नकली, कैसे पहंचानें सही iPhone, क्या है तरीका?

Tech Tips: iPhone की असलियत पहचानने के लिए पैकेजिंग, एक्सेसरीज, सीरियल नंबर और IMEI मिलाएं. बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले और iOS की जांच करें. Siri और SIM ट्रे की बारीकी से जांच करना भी जरूरी है. संदेह होने पर Apple के अधिकृत सर्विस सेंटर में पुष्टि कराएं.