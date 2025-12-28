सड़कों पर उतरी ‘नई’ टाटा पंच, फेसलिफ्ट अवतार में मिलेंगे 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे बड़े अपडेट

Tata Punch Facelift Nears Production: टाटा मोटर्स विश्नभर में अपनी गाड़ियों के लिए जानी जाती है. लेकिन, एक बार फिर से टाटा मोटर्स लोगों को हैरान करने के लिए अपनी तैयारी को जल्द ही पूरा करने जा रही है. जी हां, टाटा मोटर्स अपनी सबसे लोकप्रिय माइक्रो-एसयूवी टाटा पंच (Tata Punch) के नए फेसलिफ्ट अवतार को बाजार में उतारने की तैयारी में लगातार जुटी हुई है. तो वहीं, दूसरी तरफ हाल ही में दक्षिण भारत और पुणे की सड़कों पर इसके नियर-प्रोडक्शन मॉडल को टेस्टिंग के दौरान लोगों ने देखा, जिसके वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोरी. इस दौरान गाड़ी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों के सामने पेश की गई.