  • सड़कों पर उतरी ‘नई’ टाटा पंच, फेसलिफ्ट अवतार में मिलेंगे 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे बड़े अपडेट

सड़कों पर उतरी ‘नई’ टाटा पंच, फेसलिफ्ट अवतार में मिलेंगे 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे बड़े अपडेट

Tata Punch Facelift Nears Production:  टाटा मोटर्स विश्नभर में अपनी गाड़ियों के लिए जानी जाती है. लेकिन, एक बार फिर से टाटा मोटर्स लोगों को हैरान करने के लिए अपनी तैयारी को जल्द ही पूरा करने जा रही है. जी हां, टाटा मोटर्स अपनी सबसे लोकप्रिय माइक्रो-एसयूवी टाटा पंच (Tata Punch) के नए फेसलिफ्ट अवतार को बाजार में उतारने की तैयारी में लगातार जुटी हुई है. तो वहीं, दूसरी तरफ हाल ही में दक्षिण भारत और पुणे की सड़कों पर इसके नियर-प्रोडक्शन मॉडल को टेस्टिंग के दौरान लोगों ने देखा, जिसके वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोरी. इस दौरान गाड़ी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों के सामने पेश की गई.


By: DARSHNA DEEP | Published: December 28, 2025 2:22:29 PM IST

Exterior - Photo Gallery
एक्सटीरियर

नए मॉडल का फ्रंट लुक काफी हद तक 'पंच ईवी' (Punch.ev) से प्रेरित होने वाला है, जिसमें पतली LED DRLs, वर्टिकल हेडलैंप्स और नया ग्रिल डिजाइन लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है.

Interior - Photo Gallery
इंटीरियर

इसके साथ ही केबिन के अंदर अब 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ-साथ नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील यानी इल्यूमिनेटेड टाटा लोगों के साथ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगातार जुटा हुआ है.

Premium Features - Photo Gallery
प्रीमियम फीचर्स

तो वहीं, दूसरी तरफ नई पंच में पहली बार 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस सुरक्षा फीचर्स मिलने की ज्यादा उम्मीद भी जताई जा रही है. जिसको लेकर लोगों में अभी से ही खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है.

Engine - Photo Gallery
इंजन

हाँलाकि, मैकेनिकल तौर पर देखा जाए तो, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. जानकारी के मुताबकि, इसमें मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन ही रहेगा जो मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ बाजार में आएगा.

CNG Option - Photo Gallery
CNG विकल्प

इतना ही नहीं, जासूसी तस्वीरों में 'CNG' स्टिकर भी देखने को मिला है, जिससे एक बात तो ज़रूर साफ है कि टाटा अपनी लोकप्रिय ट्विन-सिलेंडर तकनीक के साथ इसका सीएनजी वेरिएंट भी जारी करने के बारे में एक महत्वपूर्ण योजना बनाने के बारे में विचार कर सकती है.

Launch Timeline - Photo Gallery
लॉन्च टाइमलाइन

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा पंच फेसलिफ्ट का उत्पादन जल्द ही शुरू होने वाला है और इसे जनवरी अगले साल 2026 या फिर 2026 की पहले आधे साल तक में भी लॉन्च किया जा सकता है.

