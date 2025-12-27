  • Home>
  • Gallery»
  • नए साल में खरीदना चाहते हैं कार तो अभी से तैयार कर लें अपना बजट, नहीं तो हो जाएगी देर

नए साल में खरीदना चाहते हैं कार तो अभी से तैयार कर लें अपना बजट, नहीं तो हो जाएगी देर

Buying a car in 2026: साल खत्म होने को है ऐसे में अगर आप भी नए साल में गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस खबर को ध्यान से ज़रूर पढ़िए. नए साल में भारत में नई कार खरीदना पहले से थोड़ा मुश्किल होने वाला है. जानकारी के मुताबिक, मारुति, निसान, होंडा, मर्सिडीज और किआ जैसे ब्रांड्स ने अपनी कीमतों में 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की पुष्टि की है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: December 27, 2025 6:38:42 PM IST

Follow us on
Google News
Mercedes-Benz and luxury brands - Photo Gallery
1/6

मर्सिडीज-बेंज और लग्जरी ब्रांड

मर्सिडीज-बेंज, BMW और ऑडी ने नए साल 2026 से अपनी पूरी रेंज की कीमतों में 2 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान किया है.

You Might Be Interested In
Nissan Magnite - Photo Gallery
2/6

निसान की मैग्नाइट

इसके साथ ही निसान ने भी अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV मैग्नाइट की कीमतों में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि करने के बारे में जानकारी दी है, जिससे इसके टॉप मॉडल की कीमत 32 हजार रुपये तक बढ़ भी सकती है.

New Kia Seltos (Kia Seltos 2026) - Photo Gallery
3/6

नई किआ सेल्टोस New Kia Seltos (Kia Seltos 2026)

तो वहीं, दूसरी तरफ किआ की अगली पीढ़ी की सेल्टोस 2 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी, जिसमें नए प्रीमियम फीचर्स और बड़े आकार की वजह से इसकी कीमत 11.20 लाख से 22 लाख रुपये के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है.

You Might Be Interested In
Honda and MG Motor - Photo Gallery
4/6

होंडा और एमजी मोटर

इसके अलावा होंडा (अमेज, सिटी, एलीवेट) और एमजी मोटर (हेक्टर, एस्टर) ने भी अपनी इनपुट लागत बढ़ने की वजह से 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक दाम बढ़ाने की घोषणा की है.

SUVs New SUVs from Tata and Mahindra - Photo Gallery
5/6

टाटा और महिंद्रा की नई

बात करें, टाटा सिएरा EV और महिंद्रा XUV 7XO के बारे में तो , इस तरह के नए मॉडल्स के लिए ग्राहकों को उनके ADAS लेवल-2 और ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड जैसे फीचर्स के लिए ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है.

You Might Be Interested In
Electric Vehicles (EVs) - Photo Gallery
6/6

इलेक्ट्रिक वाहन

इतना ही नहीं, BYD इंडिया ने भी अपने फ्लैगशिप मॉडल 'सी लायन 7' की कीमतों में वृद्धि के बारे में जानकारी दी है, जो नई तकनीक और बैटरी लागत पर पूरी तरह से आधारित होने वाली है.

Tags:
Mercedes-BenzNew Car Planningnew year 2026nissan magniteTech-Auto News
नए साल में खरीदना चाहते हैं कार तो अभी से तैयार कर लें अपना बजट, नहीं तो हो जाएगी देर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नए साल में खरीदना चाहते हैं कार तो अभी से तैयार कर लें अपना बजट, नहीं तो हो जाएगी देर - Photo Gallery
नए साल में खरीदना चाहते हैं कार तो अभी से तैयार कर लें अपना बजट, नहीं तो हो जाएगी देर - Photo Gallery
नए साल में खरीदना चाहते हैं कार तो अभी से तैयार कर लें अपना बजट, नहीं तो हो जाएगी देर - Photo Gallery
नए साल में खरीदना चाहते हैं कार तो अभी से तैयार कर लें अपना बजट, नहीं तो हो जाएगी देर - Photo Gallery