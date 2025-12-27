नए साल में खरीदना चाहते हैं कार तो अभी से तैयार कर लें अपना बजट, नहीं तो हो जाएगी देर

Buying a car in 2026: साल खत्म होने को है ऐसे में अगर आप भी नए साल में गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस खबर को ध्यान से ज़रूर पढ़िए. नए साल में भारत में नई कार खरीदना पहले से थोड़ा मुश्किल होने वाला है. जानकारी के मुताबिक, मारुति, निसान, होंडा, मर्सिडीज और किआ जैसे ब्रांड्स ने अपनी कीमतों में 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की पुष्टि की है.