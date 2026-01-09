Gmail का नया अवतार, Google ने AI फीचर्स के साथ इनबॉक्स को बनाया स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट

Gmail New AI Features: Google ने Gmail में AI (Gemini) फीचर्स को अपडेट करके ईमेल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब यूजर्स ईमेल सारांश, ऑटो-ड्राफ्टिंग और स्मार्ट सर्च जैसे फीचर्स का जमकर आनंद ले सकेंगे. इसके साथ ही ये बदलाव ईमेल मैनेजमेंट को पहले से और भी ज्यादा आसान बनाएंगे और साथ ही इनबॉक्स को एक सक्रिय पर्सनल असिस्टेंट में तब्दील करने में भी पूरी कोशिश करेंगे, जिससे उत्पादकता (Productivity) कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी.