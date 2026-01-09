  • Home>
  Gmail का नया अवतार, Google ने AI फीचर्स के साथ इनबॉक्स को बनाया स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट

Gmail का नया अवतार, Google ने AI फीचर्स के साथ इनबॉक्स को बनाया स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट

Gmail New AI Features: Google ने Gmail में  AI (Gemini) फीचर्स को अपडेट  करके ईमेल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब यूजर्स ईमेल सारांश, ऑटो-ड्राफ्टिंग और स्मार्ट सर्च जैसे फीचर्स का जमकर आनंद ले सकेंगे. इसके साथ ही ये बदलाव ईमेल मैनेजमेंट को पहले से और भी ज्यादा आसान बनाएंगे और साथ ही इनबॉक्स को एक सक्रिय पर्सनल असिस्टेंट में तब्दील करने में भी पूरी कोशिश करेंगे, जिससे उत्पादकता (Productivity) कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 9, 2026 7:14:47 PM IST

AI-संचालित ईमेल सारांश

अब यूजर्स को लंबे और ईमेल थ्रेड्स को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी. Gmail का नया AI फीचर एक क्लिक में पूरे संवाद का संक्षिप्त सारांश (Summary) तैयार कर देगा, जिससे आपका कीमती समय और भी ज्यादा बच जाएगा.

स्मार्ट रिप्लाई और ड्राफ्टिंग

Google के भाषा मॉडल 'Gemini' की मदद से, Gmail अब आपके बातचीत के लहजे (Tone) को पहचानकर न सिर्फ जवाब देगा, बल्कि आपके लिए पूरे ईमेल ड्राफ्ट भी तैयार करेगा. इसके लिए आपको बस एक छोटा प्रॉम्प्ट देना होगा, जैसे "अगले सप्ताह की मीटिंग फिक्स करें", और AI एक ईमेल तैयार कर आपको दे देगा.

इनबॉक्स ऑर्गनाइज़र

तो वहीं, नया AI सिस्टम आपके इनबॉक्स को पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से मैनेज कर सकेगा. दरअसल, यह महत्वपूर्ण ईमेल, रसीदें, और मीटिंग इनविटेशन को प्राथमिकता के आधार पर अलग करेगा, ताकि जरूरी जानकारी आपकी नजरों से न चूक सके.

वॉइस कमांड असिस्टेंट

इसके अलावा, अब आप अपने Gmail से बोलकर काम करवा सकते हैं. यह एक असिस्टेंट की तरह आपके पुराने ईमेल खोज सकता है, कैलेंडर इवेंट सेट कर सकता है या किसी खास व्यक्ति को फॉलो-अप मेल भेजने में भी आपकी बेहद ही मदद करेगा.

पर्सनल असिस्टेंट जैसा अनुभव

इन फीचर्स के साथ यह आपके डेली शेड्यूल को मैनेज करने, फ्लाइट टिकटों की जानकारी निकालने और आपके काम की प्राथमिकताओं को समझने वाला एक वर्चुअल असिस्टेंट बन गया है.

