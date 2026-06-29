Explainer: 6 बड़ी वजहें, जिन्होंने तोड़ा भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना, जानिए कहां हुई चूक?
Team India T20 World Cup Exit Reason: भारतीय महिला टीम का एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया है. रविवार (28 जून) को ऑस्ट्रेलिया ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया. इसी के साथ भारत का टी20 विश्व कप में सफर खत्म हो गया. भारतीय टीम ने पिछले साल वनडे विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी. ऐसे में फैंस को टीम इंडिया से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करने उम्मीद थी. हालांकि ऑस्ट्रेलिया से हार के साथ सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया. भारतीय महिला टीम विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाने के सबसे बड़े कारण…
खराब फील्डिंग
इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी खराब फील्डिंग रही. पूरे विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों ने कई कैच छोड़े. खासकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैच छोड़ने की वजह से ही भारत को हार मिली थी. इसके अलावा भारत ने अपनी कमजोर फील्डिंग के चलते एक्स्ट्रा रन भी दिए. इसकी वजह से भारत विपक्षी टीमों पर दबाव बनाना काफी मुश्किल हो गया.
तेज गेंदबाजी में नहीं दिखी धार
भारतीय टीम की स्पिनर्स ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन तेज गेंदबाजी बेअसर दिखाई दी. इस टूर्नामेंट में भारत के तेज गेंदबाजों ने सिर्फ 2 विकेट चटकाए, जबकि 8.50 की इकॉनमी से रन खर्च किए. इसकी वजह से स्पिनर्स पर ज्यादा दबाव आ गया.
डेथ ओवर्स में खराब प्रदर्शन
भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में डेथ ओवर्स में दबाव झेलने में नाकाम रही. भारत के गेंदबाजों ने आखिरी ओवर्स में खूब रन लुटाए. वहीं, जब बल्लेबाजी की बारी आई, तो टारगेट का पीछा करते हुए आखिरी ओवरों में रनों की गति धीमी पड़ गई. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में भी आखिरी ओवर्स में खराब गेंदबाजी देखने को मिली थी.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गलत फैसले
भारतीय टीम ने इस विश्व कप में सही फैसले लेने में ज्यादा समय लगा दिए. खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऋचा घोष को जल्दी बल्लेबाजी न देना सबसे बड़ी गलती साबित हुई. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम अच्छी स्थिति में लग रही थी. इस दौरान देखा गया कि जेमिमा रोड्रिग्स रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जबकि भारत के पास अभी भी विकेट बाकी हैं. आखिरकार भारत ने जेमिमा को रिटायर्ड आउट करके विस्फोटक बल्लेबाज ऋषा घोष के मैदान पर उतारा, लेकिन देरी से फैसला लेने की वजह से ऋचा को सिर्फ 1 गेंद खेलने का मौका मिला.
मिडिल ओवर्स में धीमी बल्लेबाजी
इस विश्व कप से भारतीय टीम के बाहर होने की बड़ी वजह मिडिल ओवर्स में धीमी बल्लेबाजी भी रही. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने कई बार तेज शुरुआत दी, लेकिन मिडिल ऑर्डर स्लो बैटिंग करते दिखाई दी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा रोड्रिग्स ने 28 गेंदों पर सिर्फ 34 रन बनाए, जिससे टीम इंडिया का टोटल स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया.
हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन
इस विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन भी काफी साधारण रहा. हरमनप्रीत कौर ने इस विश्व कप के शुरुआती 4 मैचों में सिर्फ 85 रन बनाए. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौर ने 56 रनों की आतिशी पारी खेली. अगर इस पारी को हटा दें, तो उनका बल्ला खामोश रहा है. इसके अलावा बड़ी टीमों के खिलाफ हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भी धार दिखाई नहीं दी.