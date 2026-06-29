Explainer: 6 बड़ी वजहें, जिन्होंने तोड़ा भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना, जानिए कहां हुई चूक?

Team India T20 World Cup Exit Reason: भारतीय महिला टीम का एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया है. रविवार (28 जून) को ऑस्ट्रेलिया ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया. इसी के साथ भारत का टी20 विश्व कप में सफर खत्म हो गया. भारतीय टीम ने पिछले साल वनडे विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी. ऐसे में फैंस को टीम इंडिया से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करने उम्मीद थी. हालांकि ऑस्ट्रेलिया से हार के साथ सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया. भारतीय महिला टीम विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाने के सबसे बड़े कारण…