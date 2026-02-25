Team India Top 5 Moments: मेन इन ब्लू के वो 5 पल, जिन्हें हर भारतीय फैन कभी नहीं भूल सकता

2022 में MCG में हारिस रऊफ के खिलाफ विराट कोहली का शानदार अटैक

विराट कोहली ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए चेज़ करते हुए कई शानदार पारियां खेली हैं. लेकिन, 2022 T20 वर्ल्ड कप में खचाखच भरे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंदों पर उनकी ज़बरदस्त 82* रन की पारी को सबसे अच्छे खिलाड़ियों में गिना जाना चाहिए. इस पारी की सबसे खास बात कोहली का हारिस रऊफ पर अटैक था, जो इस रोमांचक मुकाबले का एक अहम हिस्सा था. 160 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, भारत 31-4 से उबरकर 18 ओवर के बाद 129-4 पर पहुंच गया. पाकिस्तान का पलड़ा अभी भी भारी था. हालांकि, कोहली ने रऊफ के फेंके गए 19वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो शानदार छक्के मारे. पहला छक्का सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से गया, जबकि दूसरा फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक किया गया. रऊफ के हैरान चेहरे ने सब कुछ कह दिया और भारत ने आखिरी गेंद पर रोमांचक मैच जीत लिया.