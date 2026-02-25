Team India Top 5 Moments: मेन इन ब्लू के वो 5 पल, जिन्हें हर भारतीय फैन कभी नहीं भूल सकता
Team India Top 5 moments: ज़िम्बाब्वे पर ज़बरदस्त जीत के साथ वेस्ट इंडीज़ सुपर 8 स्टैंडिंग में टॉप पर पहुँच गया, जिससे उसका नेट रन रेट बढ़ गया. हालाँकि, इंडिया साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ लड़खड़ा गया, और सेमीफ़ाइनल की उम्मीदों को ज़िंदा रखने और अपने NRR को बेहतर बनाने के लिए आने वाले मैचों में उसे जीतना ही होगा. चलिए इसी कड़ी में ICC इवेंट में मेन इन ब्लू के पांच सबसे अच्छे पलों को याद करते हैं.
टीम इंडिया ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बॉल-आउट में क्लीन स्वीप किया
भारत और पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में कई रोमांचक मुकाबले खेले हैं. हालांकि, डरबन में दोनों टीमों के बीच 2007 T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप मैच अनोखा था क्योंकि करीबी मैच टाई होने के बाद बॉल-आउट हुआ था. (बाद में बॉल-आउट की जगह सुपर ओवर ने ले ली.) मेन इन ब्लू ने बॉल-आउट में पाकिस्तान को 3-0 से बुरी तरह हराया. भारत ने बॉल-आउट के लिए वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा का इस्तेमाल किया और तीनों ने स्टंप्स पर गेंद डाली. पाकिस्तान ने यासिर अराफात, उमर गुल और शाहिद अफरीदी को चुना. हैरानी की बात है कि तीनों ही स्टंप्स से चूक गए.
2022 में MCG में हारिस रऊफ के खिलाफ विराट कोहली का शानदार अटैक
विराट कोहली ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए चेज़ करते हुए कई शानदार पारियां खेली हैं. लेकिन, 2022 T20 वर्ल्ड कप में खचाखच भरे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंदों पर उनकी ज़बरदस्त 82* रन की पारी को सबसे अच्छे खिलाड़ियों में गिना जाना चाहिए. इस पारी की सबसे खास बात कोहली का हारिस रऊफ पर अटैक था, जो इस रोमांचक मुकाबले का एक अहम हिस्सा था. 160 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, भारत 31-4 से उबरकर 18 ओवर के बाद 129-4 पर पहुंच गया. पाकिस्तान का पलड़ा अभी भी भारी था. हालांकि, कोहली ने रऊफ के फेंके गए 19वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो शानदार छक्के मारे. पहला छक्का सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से गया, जबकि दूसरा फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक किया गया. रऊफ के हैरान चेहरे ने सब कुछ कह दिया और भारत ने आखिरी गेंद पर रोमांचक मैच जीत लिया.
2007 में युवराज सिंह के शानदार छह छक्के
युवराज सिंह अपने खेलने के दिनों में हमेशा अपनी बड़ी हिटिंग काबिलियत के लिए जाने जाते थे. 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में, उन्होंने डरबन में इंग्लैंड के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के मारकर इतिहास रचने के लिए अपनी खास स्किल का इस्तेमाल किया. एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ झगड़े के बाद युवराज साफ तौर पर गुस्से में थे और युवा ब्रॉड को इसकी कीमत चुकानी पड़ी. ब्रॉड ने पारी का 19वां ओवर फेंका. पहली गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से, दूसरी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक की गई. तीसरी गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और चौथी (फुल टॉस) बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गई. पांचवीं गेंद मिडविकेट के ऊपर से और आखिरी गेंद वाइड मिड-ऑन के ऊपर से गई. युवराज ने सिर्फ़ 12 गेंदों में अपना 50वां रन पूरा किया और 16 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हुए.
2024 T20 वर्ल्ड कप फ़ाइनल में सूर्यकुमार यादव का शानदार कैच
बारबाडोस में भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच रोमांचक 2024 T20 वर्ल्ड कप फ़ाइनल में कई रोमांचक पल थे. लेकिन, ज़्यादातर फ़ैन और क्रिटिक इस बात से सहमत होंगे कि डेविड मिलर को वापस भेजने के लिए सूर्यकुमार यादव का दौड़ते हुए कैच इस ज़बरदस्त मुकाबले का सबसे खास पल था. 177 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, साउथ अफ़्रीका को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे. मिलर सूर्यकुमार के एक अविश्वसनीय मैजिक के आगे आउट हो गए. उन्होंने हार्दिक पांड्या की एक वाइड फ़ुल टॉस गेंद को ज़मीन पर मारा. सूर्यकुमार वाइड लॉन्ग-ऑन से दौड़े, कैच लिया, गेंद को खेल में फेंका, इससे पहले कि उनकी मोमेंटम उन्हें रस्सियों के ऊपर ले गई और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा कैच पूरा किया.
धोनी, जोगिंदर और श्रीसंत ने मिलकर 2007 में पाकिस्तान को डुबो दिया
धोनी का मशहूर मिडास टच 2007 के T20 वर्ल्ड कप के जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ हुए अहम फाइनल में दिखा. 158 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे और एक विकेट बाकी था. धोनी के पास हरभजन सिंह का एक ओवर था. हालांकि, भारतीय कप्तान ने जोगिंदर सिंह के अनचाहे ऑप्शन को चुना और एक ऐसी जीत हासिल की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था. मिस्बाह-उल-हक ने जोगिंदर की दूसरी गेंद, जो एक रसीली फुल टॉस थी, पर छक्का मारा. हालांकि, भारतीय मीडियम पेसर ने अगली ही गेंद पर भारत को जीत दिला दी. मिस्बाह ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक चालाक स्कूप करने की कोशिश की. हालांकि, गेंद सीधे हवा में चली गई. घबराए हुए श्रीसंत गेंद के नीचे से निकले और किसी तरह गेंद को पकड़कर धोनी और उनके लड़कों ने इतिहास रच दिया.