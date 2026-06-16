क्रिकेट फैंस की मौज! 1 ही दिन में 3 मैच खेलेगी टीम इंडिया, हिटमैन से लेकर सूर्यवंशी-मंधाना एक्शन में होंगे

India 3 Matches In One Day: 17 जून (बुधवार) को दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खास होने वाला है. इस दिन भारतीय टीम 3 मुकाबले खेलेगी. सीनियर मेंस टीम से लेकर इंडिया ए और विमेंस टीम की टीम एक्शन में होगी. इस दौरान भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा से लेकर महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और युवा सननी बल्लेबाज खेलते नजर आएंगे. ऐसे में 17 जून को भारतीय फैंस को पूरे दिन क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय टीम कब कहां किसके खिलाफ मैच खेलेगी.