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क्रिकेट फैंस की मौज! 1 ही दिन में 3 मैच खेलेगी टीम इंडिया, हिटमैन से लेकर सूर्यवंशी-मंधाना एक्शन में होंगे

India 3 Matches In One Day: 17 जून (बुधवार) को दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खास होने वाला है. इस दिन भारतीय टीम 3 मुकाबले खेलेगी. सीनियर मेंस टीम से लेकर इंडिया ए और विमेंस टीम की टीम एक्शन में होगी. इस दौरान भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा से लेकर महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और युवा सननी बल्लेबाज खेलते नजर आएंगे. ऐसे में 17 जून को भारतीय फैंस को पूरे दिन क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय टीम कब कहां किसके खिलाफ मैच खेलेगी.


By: Ankush Upadhayay | Published: June 16, 2026 6:38:09 PM IST

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इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए. - Photo Gallery
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अफगानिस्तान ए से भिड़ेगी इंडिया ए

तिलक वर्मा की कप्‍तानी वाली इंडिया ए बुधवार को अफगानिस्तान ए के खिलाफ मैच खेलने उतरेगी. यह मुकाबला श्रीलंका के दांबुला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला काफी अहम है, क्योंकि इंडिया ए पहले ही लगातार 2 मैच हार चुकी है.

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कहां देख सकेंगे लाइव?

इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए का मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसके लिए 9:30 बजे टॉस होगा. इस मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (SONY LIV) की एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा वनडे मैच. - Photo Gallery
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भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा वनडे

17 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने धर्मशाला में खेले गए पहले मैच में जीत हासिल कर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.

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कहां देख सकेंगे लाइव वनडे मैच?

भारत बनाम अफगानिस्तान का दूसरा वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा. इसके लिए दोपहर 1 बजे टॉस होगा. इस मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर होगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar के एप और वेबसाइट पर की जाएगी.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा. - Photo Gallery
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रोहित-गिल होंगे एक्शन में

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में हिटमैन रोहित शर्मा एक बार फिर एक्शन में होंगे. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम दूसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी.

भारतीय महिला टीम बनाम नीदरलैंड्स महिला टीम. - Photo Gallery
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विमेंस टीम की किससे होगी भिड़ंत?

भारतीय महिला टीम इन दिनों विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है. बुधवार (17 जून) को भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स से होगा. यह मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ स्मृति मंधाना जैसी स्टार खिलाड़ियां मैदान पर उतरेंगी.

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कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत और नीदरलैंड महिला टीम का मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा. इसके लिए 6:30 बजे टॉस किया जाएगा. फैंस इस मैच को टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar के एप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

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