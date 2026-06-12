कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर की रईसी, मुंबई के पोश इलाके में खरीदा घर, 7.14 करोड़ है किराया

क्यों खास है वर्ली?

वर्ली मुंबई का ऐसा इलाका है, जहां बड़े कारोबारी, फिल्मी सितारे और नामी हस्तियां रहना पसंद करती हैं. यहां समुद्र के सामने बने लग्जरी घरों की कीमतें 80 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच जाती हैं. कुछ बेहद खास प्रॉपर्टी की कीमत तो 2.80 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट से भी ज्यादा बताई जाती है. यही वजह है कि वर्ली को मुंबई के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजारों में गिना जाता है.