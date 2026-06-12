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कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर की रईसी, मुंबई के पोश इलाके में खरीदा घर, 7.14 करोड़ है किराया

Shreyas Iyer: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने मुंबई के सबसे महंगे और चर्चित इलाकों में से एक वर्ली में एक शानदार फ्लैट किराए पर लिया है. इस घर के लिए उन्हें अगले तीन साल में कुल 7.14 करोड़ रुपये किराए के तौर पर चुकाने होंगे. इस डील की जानकारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों से सामने आई है.

By: Satyam Sengar | Published: June 12, 2026 6:54:40 PM IST

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आर्टेसिया बिल्डिंग में है आलीशान फ्लैट

श्रेयस अय्यर का यह नया घर वर्ली की लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग आर्टेसिया में स्थित है. फ्लैट करीब 3,875 वर्ग फुट में फैला हुआ है. इसके साथ चार कार पार्किंग की सुविधा भी दी गई है, जो मुंबई जैसे शहर में बड़ी बात मानी जाती है.

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10 जून को हुआ रजिस्ट्रेशन

दस्तावेजों के मुताबिक, इस किराये के समझौते का रजिस्ट्रेशन 10 जून 2026 को कराया गया. इसके लिए करीब 1.84 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा की गई.

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हर साल बढ़ेगा किराया

लीज की अवधि 36 महीने तय की गई है. पहले साल श्रेयस अय्यर हर महीने 18.50 लाख रुपये किराया देंगे. दूसरे साल यह बढ़कर 19.79 लाख रुपये हो जाएगा, जबकि तीसरे साल उन्हें 21.18 लाख रुपये प्रति माह चुकाने होंगे. कुल मिलाकर तीन साल में किराया 7.14 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.

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दो लोगों से लिया गया है फ्लैट

रिपोर्ट के अनुसार, यह अपार्टमेंट रमेश भाटिया और विजया भाटिया के नाम पर है. हालांकि इस सौदे को लेकर न तो मकान मालिकों और न ही श्रेयस अय्यर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है.

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भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे हैं श्रेयस

श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ कप्तानी की भी काफी तारीफ होती है.

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क्यों खास है वर्ली?

वर्ली मुंबई का ऐसा इलाका है, जहां बड़े कारोबारी, फिल्मी सितारे और नामी हस्तियां रहना पसंद करती हैं. यहां समुद्र के सामने बने लग्जरी घरों की कीमतें 80 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच जाती हैं. कुछ बेहद खास प्रॉपर्टी की कीमत तो 2.80 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट से भी ज्यादा बताई जाती है. यही वजह है कि वर्ली को मुंबई के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजारों में गिना जाता है.

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