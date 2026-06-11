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प्रिंस यादव का डेब्यू, ईशान किशन की वापसी… अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!

IND vs AFG Predicted Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा. दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि भारत की प्लेइंग-11 कैसी होगी.


By: Ankush Upadhayay | Published: June 11, 2026 5:08:59 PM IST

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रोहित शर्मा और शुभमन गिल. - Photo Gallery
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गिल-रोहित करेंगे ओपनिंग

रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट हो गए हैं और खेलने के लिए तैयार हैं. वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में ओपनिंग करते दिखाई देंगे. इसकी वजह से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अभी मौका नहीं मिल पाएगा.

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ईशान किशन की वापसी

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंजरी की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. इस सीरीज में उनकी जगह ईशान किशन ले सकते हैं, तो शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं. ईशान किशन ने आखिरी बार साल 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच खेला था.

श्रेयस अय्यर और केएल राहुल. - Photo Gallery
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कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर?

टॉप-3 के बाद मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी उप-कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल संभालेंगे. ये दोनों खिलाड़ी वनडे में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ हैं.

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नीतीश कुमार रेड्डी. - Photo Gallery
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हार्दिक पांड्या की जगह लेंगे रेड्डी

हार्दिक पांड्या चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी उनकी जगह लेंगे. नीतीश कुमार रेड्डी के लिए इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके अपनी छाप छोड़ने का सुनहरा मौका है.

प्रिंस यादव वनडे डेब्यू करने के लिए तैयार. - Photo Gallery
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प्रिंस यादव करेंगे डेब्यू

लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव अफगानिस्तान के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. उन्हें जसप्रीत बुमराह की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है. प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा या गुरनूर बरार तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे.

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव. - Photo Gallery
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कुलदीप-सुंदर के पास स्पिन की जिम्मेदारी

कुलदीप यादव और वाशिंग्टन सुंदर मिलकर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसके अलावा सुंदर की जगह हर्ष दुबे को भी मौका दिया जा सकता है.

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भारत की संभावित प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.

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