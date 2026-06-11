प्रिंस यादव का डेब्यू, ईशान किशन की वापसी… अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!

IND vs AFG Predicted Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा. दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि भारत की प्लेइंग-11 कैसी होगी.