जिम्बाब्वे को रौंदा, अब किसकी बारी? भारत की अगली सीरीज किससे, देखें पूरा शेड्यूल
जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद अब भारतीय टीम का पूरा ध्यान श्रीलंका दौरे पर है. टी20 में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया अब टेस्ट क्रिकेट में अपनी ताकत साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दोनों देशों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी.
15 अगस्त से शुरू होगा पहला टेस्ट
भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 15 अगस्त से 19 अगस्त तक खेला जाएगा. यह मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा. मुकाबले की शुरुआत स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे होगी. भारत इस मैच में जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगा.
गॉल की पिच पर स्पिनरों की होगी परीक्षा
गॉल की पिच हमेशा से स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. ऐसे में भारतीय स्पिन आक्रमण की भूमिका काफी अहम रहने वाली है. बल्लेबाजों के लिए भी इन परिस्थितियों में लंबी पारी खेलना आसान नहीं होगा, इसलिए दोनों टीमों को अपनी रणनीति सोच-समझकर बनानी होगी.
23 अगस्त से कोलंबो में दूसरा मुकाबला
पहले टेस्ट के बाद दोनों टीमें कोलंबो पहुंचेंगी. यहां सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) मैदान पर दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 अगस्त से 27 अगस्त तक खेला जाएगा. इस मुकाबले के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन होगा.
अनुभवी खिलाड़ियों की हो सकती है वापसी
जिम्बाब्वे दौरे पर कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला था, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी देखने को मिल सकती है. इससे टीम का संतुलन और मजबूत होगा तथा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों को मजबूती मिलेगी.
श्रीलंका भी करेगा कड़ी चुनौती पेश
घरेलू परिस्थितियों में खेलने वाली श्रीलंका की टीम भारत के लिए आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगी. मेजबान टीम अपनी स्पिन गेंदबाजी और स्थानीय परिस्थितियों का फायदा उठाकर भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं.
भारत की नजर जीत की लय बरकरार रखने पर
भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली लगातार तीन जीत का आत्मविश्वास लेकर श्रीलंका पहुंचेगी. टीम की कोशिश टेस्ट क्रिकेट में भी उसी लय को कायम रखने की होगी. यह सीरीज भारत के लिए आगामी इंटरनेशनल चुनौतियों की तैयारी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
यादगार सीरीज देखने को मिलेगी
भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मुकाबले हमेशा से रोमांचक रहे हैं. इस बार भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है. अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं से सजी दोनों टीमों के कारण क्रिकेट फैंस को एक यादगार टेस्ट सीरीज देखने को मिल सकती है.