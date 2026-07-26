जिम्बाब्वे को रौंदा, अब किसकी बारी? भारत की अगली सीरीज किससे, देखें पूरा शेड्यूल

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद अब भारतीय टीम का पूरा ध्यान श्रीलंका दौरे पर है. टी20 में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया अब टेस्ट क्रिकेट में अपनी ताकत साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दोनों देशों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी.