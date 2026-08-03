Injury Tracker: टीम इंडिया पर ‘इंजरी संकट’, दनादन चोटिल हो रहे स्टार खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

Team India Injury Tracker: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंजरी संकट से जूझ रही है. एक के बाद एक खिलाड़ी चोट की वजह से टीम से बाहर हो रहे हैं. इस लिस्ट में नया नाम स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम जुड़ा है, जो घुटने की समस्या के चलते बाहर हो गए हैं. उनके अलावा अन्य कई अहम खिलाड़ी भी चोट से जूझ रहे हैं. इसके चलते श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया के कोच और कप्तान की चिंता बढ़ गई है. इसको लेकर बीसीसीआई भी जल्द ही रिव्यू मीटिंग कर सकता है. इससे पहले आइए जानते हैं कि कौन-कौन से खिलाड़ी चोटिल हैं?