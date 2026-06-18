Team India Schedule: अफगानिस्तान के बाद किन टीमों से होगी भारत की टक्कर, जानिए अगले महीने का पूरा शेड्यूल

Team India Schedule: भारतीय टीम अभी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 20 जून (शनिवार) को खेला जाएगा. इस मुकाबले में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज के बाद भारत की टी20 टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर जाएगी. नीचे देखें टीम इंडिया का अगले महीने का पूरा शेड्यूल…