Team India Schedule: अफगानिस्तान के बाद किन टीमों से होगी भारत की टक्कर, जानिए अगले महीने का पूरा शेड्यूल
Team India Schedule: भारतीय टीम अभी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 20 जून (शनिवार) को खेला जाएगा. इस मुकाबले में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज के बाद भारत की टी20 टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर जाएगी. नीचे देखें टीम इंडिया का अगले महीने का पूरा शेड्यूल…
भारत का आयरलैंड दौरा
श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टी20 टीम जून के अंत में आयरलैंड दौरे पर जाएगी. इस दौरे पर टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. यह मुकाबले बेलफास्ट में 26 और 28 जून को खेले जाएंगे, जो शाम 7:30 बजे शुरू होंगे.
इंग्लैंड का दौरा
आयरलैंड के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी. वहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच पहले 5 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.
इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल
इंग्लैंड के खिलाफ भारत 5 टी20 मैच खेलेगा, जो 1, 4, 7, 9 और 11 जुलाई को खेले जाएंगे. ये सभी मैच शाम को 7 बजे और रात 10 बजे से खेले जाएंगे. इसके बाद 14, 16 और 19 जुलाई को वनडे मुकाबले खेले जाएंगे, जो दोपहर और शाम को शुरू होंगे.
भारत का जिम्बाब्वे दौरा
इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय टीम 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी. ये मुकाबले 23, 25 और 26 जुलाई को खेले जाएंगे, जो शाम 4:30 बजे शुरू होंगे.
वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू!
आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी को भी भारत की स्क्वाड में शामिल किया गया है. ऐसे में वह अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.
विराट कोहली कब करेंगे वापसी?
भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली चोटिल होने की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. फिलहाल वह रिकवरी कर रहे हैं. उम्मीद है कि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय जर्सी में वापसी करेंगे.
भारत का टी20 स्क्वाड
BCCI ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम का एलान कर दिया है, जबकि वनडे टीम की घोषणा नहीं की है.
भारतीय टी20 स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.