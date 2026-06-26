भारत के वो 5 क्रिकेटर, जिनके पापा थे मजदूर, किसी ने केमिकल तो किसी ने कोयले की फैक्ट्री में किया काम

साकिब हुसैन

युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन भी साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाते थे. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद साकिब ने अपने खेल पर पूरा ध्यान दिया. आज वह भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. इन सभी खिलाड़ियों की कहानी बताती है कि अगर मेहनत, लगन और परिवार का साथ हो, तो गरीबी भी सफलता की राह नहीं रोक सकती.