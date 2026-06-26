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भारत के वो 5 क्रिकेटर, जिनके पापा थे मजदूर, किसी ने केमिकल तो किसी ने कोयले की फैक्ट्री में किया काम

टीम इंडिया के कई खिलाड़ी आज करोड़ों रुपये कमाते हैं और दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनके पिता का बड़ा संघर्ष रहा है. किसी के पिता मजदूर थे तो किसी ने परिवार चलाने के लिए दिन-रात मेहनत की. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने बेटों का क्रिकेट खेलने का सपना कभी टूटने नहीं दिया.

By: Satyam Sengar | Published: June 26, 2026 3:52:50 PM IST

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उमेश यादव

उमेश यादव की कहानी बेहद प्रेरणादायक है. उनके पिता महाराष्ट्र में कोयला खदान में मजदूरी करते थे. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उमेश ने मेहनत जारी रखी. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई और आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.

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मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी भी साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता ने आर्थिक परेशानियों के बावजूद शमी की क्रिकेट ट्रेनिंग कभी नहीं रुकने दी. वह गांव में खेती करते थे और लगातार मेहनत और शानदार गेंदबाजी के दम पर शमी भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में शामिल हो गए. आज वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से अच्छी कमाई करते हैं.

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मुनाफ पटेल

मुनाफ पटेल का बचपन भी काफी मुश्किलों में बीता. उनके पिता मजदूरी करते थे और मुनाफ ने भी खेतों में काम किया. इसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट का साथ नहीं छोड़ा. उनकी तेज गेंदबाजी ने उन्हें भारतीय टीम तक पहुंचाया और वह 2011 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे.

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युसूफ पठान, इरफान पठान

यूसुफ पठान के पिता मस्जिद में मुअज्जिन का काम करते थे. इसके अलावा वह केमिकल की फैक्ट्री में भी काम किया करते थे. सीमित आमदनी के बावजूद उन्होंने यूसुफ और इरफान पठान दोनों को क्रिकेट खेलने के लिए पूरा सहयोग दिया. इरफान पठान ने अपनी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को 2007 टी20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई.

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साकिब हुसैन

युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन भी साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाते थे. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद साकिब ने अपने खेल पर पूरा ध्यान दिया. आज वह भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. इन सभी खिलाड़ियों की कहानी बताती है कि अगर मेहनत, लगन और परिवार का साथ हो, तो गरीबी भी सफलता की राह नहीं रोक सकती.

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