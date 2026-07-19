गौतम गंभीर का कटा पत्ता! नए हेड कोच के साथ जिम्बाब्वे रवाना हुई टीम इंडिया, कप्तान भी नहीं हैं साथ

Team India Tour Zimbabwe: भारतीय टीम 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो गई है. BCCI ने अपने एक्स हैंडल पर खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी. हैरानी की बात यह है कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इस टीम के साथ नहीं गए. दरअसल, गौतम गंभीर इंग्लैंड दौरे पर गए हैं. ऐसे में BCCI ने भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी वीवीएस लक्ष्मण को सौंपी है.