Shreyas Iyer Net worth: महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट… लग्जरी लाइफ जीते हैं श्रेयस अय्यर, कहां कहां से करते हैं कमाई?

महंगी कारें और इनवेस्टमेंट

श्रेयस अय्यर को लग्जरी कारों का भी शौक है. उनके पास लेम्बोर्गिनी ह्यूराकैन ईवीओ है, जिसकी कीमत करीब 4.3 करोड़ है. इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार और कंपनियों में भी इनवेस्टमेंट किया है. मायाशील वेंचर्स में उनकी 1.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 1.6 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है. क्रिकेट, एडवरटाइजमेंट और इनवेस्टमेंट से उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है.