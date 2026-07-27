Shreyas Iyer Net worth: महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट… लग्जरी लाइफ जीते हैं श्रेयस अय्यर, कहां कहां से करते हैं कमाई?
कितनी है अय्यर की संपत्ति
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ से 85 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई सिर्फ क्रिकेट से ही नहीं, बल्कि एडवरटाइजमेंट, इनवेस्टमेंट और दूसरे कामों से भी होती है. इसी वजह से वह भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों में गिने जाते हैं.
आईपीएल से होती है सबसे ज्यादा कमाई
आईपीएल 2026 से पहले पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया था. यह आईपीएल के सबसे महंगे सौदों में से एक था. इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनकी कुल आईपीएल कमाई 126 करोड़ से ज्यादा हो गई. इससे पता चलता है कि फ्रेंचाइजी टीमों के बीच उनकी कितनी बड़ी मांग है.
बीसीसीआई से भी मिलती है अच्छी सैलरी
श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के ग्रेड-बी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं. इसके तहत उन्हें हर साल करीब 3 करोड़ मिलते हैं. इसके अलावा हर टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और टी20 मैच के लिए 3 लाख अलग से मैच फीस दी जाती है.
एडवरटाइजमेंट से भी होती है करोड़ों की कमाई
श्रेयस अय्यर कई बड़ी कंपनियों के एडवरटाइजमेंट करते हैं. बोट, क्रेड, ड्रीम11, सीएट टायर्स और मायप्रोटीन जैसे बड़े ब्रांड उनके साथ जुड़े हुए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एक एडवरटाइजमेंट के लिए ₹1 करोड़ से 3 करोड़ तक फीस लेते हैं.
मुंबई में है शानदार घर
श्रेयस अय्यर के पास मुंबई के वर्ली इलाके में समुद्र के सामने एक शानदार फ्लैट है. इस लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत 12 करोड़ से 18 करोड़ के बीच बताई जाती है. यह घर उनकी सबसे कीमती संपत्तियों में शामिल है.
महंगी कारें और इनवेस्टमेंट
श्रेयस अय्यर को लग्जरी कारों का भी शौक है. उनके पास लेम्बोर्गिनी ह्यूराकैन ईवीओ है, जिसकी कीमत करीब 4.3 करोड़ है. इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार और कंपनियों में भी इनवेस्टमेंट किया है. मायाशील वेंचर्स में उनकी 1.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 1.6 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है. क्रिकेट, एडवरटाइजमेंट और इनवेस्टमेंट से उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है.