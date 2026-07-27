  • Home>
  • Gallery»
  • Shreyas Iyer Net worth: महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट… लग्जरी लाइफ जीते हैं श्रेयस अय्यर, कहां कहां से करते हैं कमाई?

Shreyas Iyer Net worth: महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट… लग्जरी लाइफ जीते हैं श्रेयस अय्यर, कहां कहां से करते हैं कमाई?

Shreyas Iyer Net worth: श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट के जाने-माने खिलाड़ियों में से एक हैं. टीम इंडिया के कप्तान बनने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है. कई फैंस के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर श्रेयस अय्यर की कुल संपत्ति कितनी है और वह कहां कहां से कमाई करते हैं. आइए जानते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 27, 2026 7:45:16 PM IST

Follow us on
Google News
सीरीज जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर. - Photo Gallery
1/6

कितनी है अय्यर की संपत्ति

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ से 85 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई सिर्फ क्रिकेट से ही नहीं, बल्कि एडवरटाइजमेंट, इनवेस्टमेंट और दूसरे कामों से भी होती है. इसी वजह से वह भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों में गिने जाते हैं.

You Might Be Interested In
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली जीत - Photo Gallery
2/6

आईपीएल से होती है सबसे ज्यादा कमाई

आईपीएल 2026 से पहले पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया था. यह आईपीएल के सबसे महंगे सौदों में से एक था. इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनकी कुल आईपीएल कमाई 126 करोड़ से ज्यादा हो गई. इससे पता चलता है कि फ्रेंचाइजी टीमों के बीच उनकी कितनी बड़ी मांग है.

श्रेयस अय्यर ने धोनी की बराबरी की. - Photo Gallery
3/6

बीसीसीआई से भी मिलती है अच्छी सैलरी

श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के ग्रेड-बी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं. इसके तहत उन्हें हर साल करीब 3 करोड़ मिलते हैं. इसके अलावा हर टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और टी20 मैच के लिए 3 लाख अलग से मैच फीस दी जाती है.

You Might Be Interested In
आकाश चोपड़ा ने श्रेयस अय्यर को घेरा. - Photo Gallery
4/6

एडवरटाइजमेंट से भी होती है करोड़ों की कमाई

श्रेयस अय्यर कई बड़ी कंपनियों के एडवरटाइजमेंट करते हैं. बोट, क्रेड, ड्रीम11, सीएट टायर्स और मायप्रोटीन जैसे बड़े ब्रांड उनके साथ जुड़े हुए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एक एडवरटाइजमेंट के लिए ₹1 करोड़ से 3 करोड़ तक फीस लेते हैं.

इंग्लैंड वनडे के बाद भारतीय टीम में हो सकते हैं कई बदलाव. - Photo Gallery
5/6

मुंबई में है शानदार घर

श्रेयस अय्यर के पास मुंबई के वर्ली इलाके में समुद्र के सामने एक शानदार फ्लैट है. इस लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत 12 करोड़ से 18 करोड़ के बीच बताई जाती है. यह घर उनकी सबसे कीमती संपत्तियों में शामिल है.

You Might Be Interested In
कप्तान श्रेयस अय्यर की नेटवर्थ कितनी है? - Photo Gallery
6/6

महंगी कारें और इनवेस्टमेंट

श्रेयस अय्यर को लग्जरी कारों का भी शौक है. उनके पास लेम्बोर्गिनी ह्यूराकैन ईवीओ है, जिसकी कीमत करीब 4.3 करोड़ है. इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार और कंपनियों में भी इनवेस्टमेंट किया है. मायाशील वेंचर्स में उनकी 1.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 1.6 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है. क्रिकेट, एडवरटाइजमेंट और इनवेस्टमेंट से उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है.

Tags:
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer Net worth: महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट… लग्जरी लाइफ जीते हैं श्रेयस अय्यर, कहां कहां से करते हैं कमाई? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shreyas Iyer Net worth: महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट… लग्जरी लाइफ जीते हैं श्रेयस अय्यर, कहां कहां से करते हैं कमाई? - Photo Gallery
Shreyas Iyer Net worth: महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट… लग्जरी लाइफ जीते हैं श्रेयस अय्यर, कहां कहां से करते हैं कमाई? - Photo Gallery
Shreyas Iyer Net worth: महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट… लग्जरी लाइफ जीते हैं श्रेयस अय्यर, कहां कहां से करते हैं कमाई? - Photo Gallery
Shreyas Iyer Net worth: महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट… लग्जरी लाइफ जीते हैं श्रेयस अय्यर, कहां कहां से करते हैं कमाई? - Photo Gallery