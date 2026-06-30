गौतम गंभीर ‘युग’ के 7 बड़े ‘जख्म’! आयरलैंड से गंवाई सीरीज, घर में बने कई शर्मनाक रिकॉर्ड

Gautam Gambhir Era: साल 2024 में गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया था. उसके बाद साल 2025 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और फिर साल 2026 में तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप भी उठाया. गंभीर के कार्यकाल में भारत ने अभी तक 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती है. हालांकि गंभीर के ही राज में भारत ने कई शर्मनाक रिकॉर्ड भी बनाए हैं. देखिए पूरी लिस्ट…