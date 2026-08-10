टीम इंडिया है तैयार! श्रीलंका में टेस्ट सीरीज से पहले दिखाया दम, वॉर्म-अप मैच से सामने आए 5 बड़े पॉजिटिव
Team India 5 Positive Signs: भारतीय टीम ने श्रीलंका क्रिकेट XI को 3 दिनों के वॉर्म-अप मैच में 6 विकेट से हराकर जीत दर्ज की. इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपनी तैयारियों को परखा. देवदत्त पडिक्कल और रविंद्र जडेजा ने बल्ले से कमाल दिखाया, जबकि गेंदबाजों ने गेंद से धमाल मचाया. इस मैच से भारतीय टीम के लिए कई बड़े पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि टीम इंडिया 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है.
देवदत्त पडिक्कल का शतक
साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया के सामने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कोई भरोसेमंद बल्लेबाज नहीं आ रहा था. वॉर्म-अप मैच में देवदत्त पडिक्कल को तीसरे नंबर पर भेजा गया. उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ नाबाद 142 रनों की मैराथन पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली.
कप्तान गिल भी हुए फिट
वॉर्म-अप मैच के तीसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी बल्लेबाजी करने उतरे. दाहिने हाथ की उंगली में चोट के कारण वह पिछले 2 दिनों से आराम कर रहे थे. मैच के तीसरे दिन शुभमन गिल ने भारत के लिए बल्लेबाजी की. उन्होंने उन्होंने 54 गेंद पर 44 रनों की पारी खेली. इसका मतलब है कि कप्तान गिल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट और तैयार हैं.
स्पिनर्स का निकाला तोड़
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के सामने स्पिन सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है. हालांकि वॉर्म-अप मैच में श्रीलंका के स्पिनर्स भारतीय बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर पाए. भारतीय बल्लेबाजों ने स्पिनर्स का डटकर सामना किया. इससे पता चलता है कि भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका में स्पिन की चुनौती के लिए तैयार हैं.
गेंदबाजों का बल्ले से योगदान
श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी बल्ले से योगदान दिया. मैच के दूसरे दिन गुरनूर बरार ने 18 गेंदों पर नाबाद 36 रनों की पारी खेली. इसके बाद तीसरे दिन मोहम्मद सिराज ने 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ 32 रन बनाए. इससे साफ है कि भारतीय टीम के गेंदबाज बल्लेबाजी की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं.
भारतीय स्पिनर्स की तैयारी
भारतीय टीम के स्पिनर्स और ऑलराउंडर भी टेस्ट सीरीज के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं. रविंद्र जडेजा ने पहली और दूसरी पारी में 2-2 विकेट लिए. वहीं, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने भी पहली पारी में 2-2 विकेट चटकाए. रविंद्र जडेजा और मानव सुथार ने बल्ले से भी अपना योगदान दिया.