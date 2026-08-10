टीम इंडिया है तैयार! श्रीलंका में टेस्ट सीरीज से पहले दिखाया दम, वॉर्म-अप मैच से सामने आए 5 बड़े पॉजिटिव

Team India 5 Positive Signs: भारतीय टीम ने श्रीलंका क्रिकेट XI को 3 दिनों के वॉर्म-अप मैच में 6 विकेट से हराकर जीत दर्ज की. इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपनी तैयारियों को परखा. देवदत्त पडिक्कल और रविंद्र जडेजा ने बल्ले से कमाल दिखाया, जबकि गेंदबाजों ने गेंद से धमाल मचाया. इस मैच से भारतीय टीम के लिए कई बड़े पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि टीम इंडिया 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है.