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IND vs ENG: ईशान किशन ने डुबोई लुटिया, वैभव सूर्यवंशी भी गुनहगार… भारत की सीरीज हार के 5 बड़े ‘विलेन’

IND vs ENG: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया है. इस सीरीज के 4 मैचों में भारत को 3 लगातार हार का सामना करना पड़ा. इसी के साथ भारत ने 12 साल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज भी गंवा ही. वहीं, 7 सालों बाद ऐसा हुआ है, जब भारत को लगातार 2 टी20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी. इससे पहले भारतीय टीम आयरलैंड में 0-2 से क्लीन स्वीप होकर आई थी. अब इंग्लैंड दौरे पर भी भारत ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज गंवा दी है. इस सीरीज में भारतीय टीम की हार के कई बड़े कारण रहे. जानें भारत की हार के 5 बड़े विलेन…


By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 10, 2026 11:51:56 AM IST

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15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी. - Photo Gallery
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वैभव सूर्यवंशी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. भारतीय टीम को सूर्यवंशी ने बड़ी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन वह लगातार 3 मैचों में फ्लॉप रहे. सूर्यवंशी ने 3 मैचों में 14, 13 और 15 रन बनाए हैं. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल करने के लिए संजू सैमसन को बाहर किया गया था.

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वाशिंग्टन सुंदर

स्पिन ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर भी भारत की हार के बड़े गुनहगार रहे. सुंदर को चौथे टी20 मैच के करो या मरो मुकाबले में प्लेइंग-11 में शामिल किया गया, लेकिन वो कुछ चमत्कार नहीं कर पाए. वाशिंग्टन सुंदर ने बल्ले से सिर्फ 5 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में सिर्फ 1 ओवर में 19 रन खर्च कर दिए.

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शिवम दुबे

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे भी अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं. शिवम दुबे ने इंग्लैंड दौरे पर 4 पारियों में 71 रन बनाए है, जबकि गेंदबाजी में 2 पारियों में एक भी विकेट नहीं चटकाए हैं. शिवम दुबे ने चौथे टी20 मैच में निर्णायक मुकाबले में 23 गेंद पर 22 रनों की पारी खेली, जबकि गेंदबाजी में 1 ओवर में 15 रन खर्च किए

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भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं. ईशान किशन ने इंग्लैंड दौरे पर 4 पारियों में सिर्फ 66 रन बनाए हैं, जिनमें उनका स्ट्राइक रेट भी 100 के आसपास रहा है. ईशान के खराब फॉर्म के चलते भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर फ्लॉप रहा.

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रवि बिश्नोई

रवि बिश्नोई ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अकेले टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी थी. उस मुकाबले में रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 60 रन लुटाए थे, जिसके चलते इंग्लैंड ने भारत के मुंह से जीत छीन ली थी.

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