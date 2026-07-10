IND vs ENG: ईशान किशन ने डुबोई लुटिया, वैभव सूर्यवंशी भी गुनहगार… भारत की सीरीज हार के 5 बड़े ‘विलेन’

IND vs ENG: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया है. इस सीरीज के 4 मैचों में भारत को 3 लगातार हार का सामना करना पड़ा. इसी के साथ भारत ने 12 साल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज भी गंवा ही. वहीं, 7 सालों बाद ऐसा हुआ है, जब भारत को लगातार 2 टी20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी. इससे पहले भारतीय टीम आयरलैंड में 0-2 से क्लीन स्वीप होकर आई थी. अब इंग्लैंड दौरे पर भी भारत ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज गंवा दी है. इस सीरीज में भारतीय टीम की हार के कई बड़े कारण रहे. जानें भारत की हार के 5 बड़े विलेन…