भारत के 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खाई जेल की रोटी, किसी ने किया महिला का शोषण, तो किसी ने नौकरानी को पीटा

5 Cricketers Who Got Arrested: भारत में क्रिकेट स्टार्स को सेलिब्रिटी की तरह प्यार और सम्मान दिया जाता है. हालांकि कुछ क्रिकेटर्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों में फंस जाते हैं, जिसके चलते उनके करियर पर दाग लग जाता है. भारत के कई ऐसे स्टार क्रिकेटर्स हैं, जो अपने निजी जीवन के विवादों को लेकर जेल तक पहुंच चुके हैं. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इससे उनके करियर पर हमेशा के लिए एक दाग लग गया. जानिए कौन हैं वो 5 खिलाड़ी…