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भारत के 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खाई जेल की रोटी, किसी ने किया महिला का शोषण, तो किसी ने नौकरानी को पीटा

5 Cricketers Who Got Arrested: भारत में क्रिकेट स्टार्स को सेलिब्रिटी की तरह प्यार और सम्मान दिया जाता है. हालांकि कुछ क्रिकेटर्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों में फंस जाते हैं, जिसके चलते उनके करियर पर दाग लग जाता है. भारत के कई ऐसे स्टार क्रिकेटर्स हैं, जो अपने निजी जीवन के विवादों को लेकर जेल तक पहुंच चुके हैं. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इससे उनके करियर पर हमेशा के लिए एक दाग लग गया. जानिए कौन हैं वो 5 खिलाड़ी…


By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 17, 2026 12:43:38 PM IST

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नवजोत सिंह सिद्धू

पंजाब के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का करियर विवादों से भरा रहा है. साल 1988 में उन पर हत्या के आरोप में केस दर्ज हुआ था. पार्किंग विवाद में नवजोत सिंह सिद्धू ने अनजाने में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी थी. इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी पाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी. हालांकि एक साल तक जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था.

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सचिन तेंदुलकर के साथी और पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली का करियर विवादों से भरा रहा है. साल 2015 में विनोद कांबली पर उनकी नौकरानी ने आरोप लगाया कि सैलरी मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई. नौकरानी ने आरोप लगाया कि कांबली और उनकी वाइफ ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और मारपीट की. इसके चलते विनोद कांबली को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि विनोद कांबली ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था.

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Navjot Singh SidhuSuresh RainaVinod Kambli
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