  • Home>
  • Gallery»
  • टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका…

टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका…

5 Indian cricketers whose Dream incomplete to play for Country: भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाना हर खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन कई बार किस्मत साथ नहीं देती. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे, जिन्हें टीम इंडिया के स्क्वॉड में तो शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग इलेवन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इंतजार करते-करते उनका इंटरनेशनल डेब्यू का सपना अधूरा ही रह गया. आइए जानते हैं ऐसे ही पांच खिलाड़ियों के बारे में.


By: Satyam Sengar | Published: July 4, 2026 4:09:26 PM IST

Follow us on
Google News
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery
1/5

धीरज जाधव का सपना अधूरा रह गया

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर धीरज जाधव को साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था. हालांकि पूरी सीरीज के दौरान उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला. इसके बाद वह दोबारा कभी भारतीय टीम में जगह नहीं बना सके और उनका इंटरनेशनल डेब्यू अधूरा रह गया.

You Might Be Interested In
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery
2/5

रणदेब बोस को भी नहीं मिला मौका

बंगाल के तेज गेंदबाज रणदेब बोस को 2007 में इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया था. घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार था, लेकिन टीम में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद उनका नाम फिर कभी भारतीय टीम में नहीं आया.

टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery
3/5

ईश्वर पांडे का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ

मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे को 2014 में न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट और वनडे टीम में चुना गया था. उस समय वह शानदार फॉर्म में थे, लेकिन पूरे दौरे के दौरान बेंच पर बैठे रहे. इसके बाद भी उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला और उनका भारत के लिए खेलने का सपना अधूरा रह गया.

You Might Be Interested In
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery
4/5

बेसिल थम्पी भी नहीं पहन सके इंडिया की जर्सी

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद बेसिल थम्पी को 2017 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली थी. फैंस को उम्मीद थी कि वह जल्द ही डेब्यू करेंगे, लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने के कारण उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ. बाद में भी उन्हें दोबारा भारतीय टीम में नहीं चुना गया.

You Might Be Interested In
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery
5/5

फैज फजल की मेहनत भी नहीं आई काम

घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले फैज फजल को 2016 में जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में चुना गया था. हालांकि पूरी सीरीज के दौरान वह बेंच पर ही बैठे रहे. इसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया और वह भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच खेले बिना ही रह गए.

Tags:
Team India
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका… - Photo Gallery