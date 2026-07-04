टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जो डेब्यू के लिए तरस गए, स्क्वॉड में थे, लेकिन नहीं मिला मौका…

5 Indian cricketers whose Dream incomplete to play for Country: भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाना हर खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन कई बार किस्मत साथ नहीं देती. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे, जिन्हें टीम इंडिया के स्क्वॉड में तो शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग इलेवन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इंतजार करते-करते उनका इंटरनेशनल डेब्यू का सपना अधूरा ही रह गया. आइए जानते हैं ऐसे ही पांच खिलाड़ियों के बारे में.