टीम इंडिया की 5 बड़ी गलतियां, जो जिम्बाब्वे में बन सकती हैं हार की वजह, श्रेयस अय्यर फिर कराएंगे बेइज्जती!

Team India 5 Mistakes: इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद भारतीय टीम 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गई है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई से यह सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी पहली जीत के लिए मैदान पर उतरेगी. अय्यर की कप्तान में अभी तक भारत ने 8 मैच खेले हैं, जिनमें 7 हार मिली है. भारत को पहले आयरलैंड से क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी, जिसके बाद इंग्लैंड में 0-4 से व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. इन दोनों सीरीज में भारतीय टीम ने कई गलतियां कीं, जिन्हें जिम्बाब्वे में सुधारना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वहां पर भी भारत को उलटफेर का सामना करना पड़ सकता है.