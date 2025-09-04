Teacher’s Day Special 2025: बॉलीवुड की ऐसी 6 फिल्में जो बदल सकती हैं किसी की भी जिंदगी, देखिये तस्वीरें

सुपर 30 (2019)

ये फिल्म असली शिक्षक आनंद कुमार की कहानी पर आधारित है, जो बिहार में गरीब बच्चों को आईआईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन(Hrithik Roshan) ने उनका किरदार निभाया है। कहानी दिखाती है कि किस तरह आनंद अपनी मुश्किलों के बावजूद बच्चों को मुफ्त पढ़ाई करवाते हैं और उनका भविष्य बदलने का सपना पूरा करते हैं। यह फिल्म सिखाती है कि सच्चा शिक्षक मेहनत, त्याग और सही मार्गदर्शन से समाज में बदलाव ला सकता है।