Teachers’ Day पर जन्मे क्रिकेट के 5 ‘धुरंधर’, 3 भारतीय स्टार भी शामिल, एक तो बना टीम इंडिया का सिलेक्टर

Cricketers Born on 5 September: आज 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस (Teachers’ Day) मनाया जा रहा है. यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. क्रिकेट की दुनिया में भी कई ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं, जिनका बर्थडे शिक्षक दिवस के दिन आता है. इन खिलाड़ियों में भारत के भी कई क्रिकेटर शामिल हैं, जो जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था. ऐसे में आज हम आपको शिक्षक दिवस के दिन जन्मे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. देखें लिस्ट…