Teachers’ Day पर जन्मे क्रिकेट के 5 ‘धुरंधर’, 3 भारतीय स्टार भी शामिल, एक तो बना टीम इंडिया का सिलेक्टर
Cricketers Born on 5 September: आज 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस (Teachers’ Day) मनाया जा रहा है. यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. क्रिकेट की दुनिया में भी कई ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं, जिनका बर्थडे शिक्षक दिवस के दिन आता है. इन खिलाड़ियों में भारत के भी कई क्रिकेटर शामिल हैं, जो जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था. ऐसे में आज हम आपको शिक्षक दिवस के दिन जन्मे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. देखें लिस्ट…
प्रज्ञान ओझा
भारत के पूर्व स्टार स्पिनर प्रज्ञान ओझा का आज यानी 5 सितंबर, 2026 को अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका जन्म 5 सितंबर 1986 को भुवनेश्वर में हुआ था. प्रज्ञान ओझा ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 113 विकेट चटकाए. इसके अलावा उनके नाम 18 वनडे में 21 विकेट और 6 टी20 इंटरनेशनल मैच में 10 विकेट दर्ज हैं. बता दें कि मौजूदा समय में प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी के अहम सदस्य हैं.
सऊद शकील
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज सऊद शकील का भी जन्म 5 सितंबर को कराची में हुआ था. आज वो अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं. शकील ने अभी तक पाकिस्तान के लिए 25 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 4 शतक की मदद से 1,934 रन बनाए हैं. वहीं, वनडे में शकील 19 मैचों में 408 रन बना चुके हैं.
रवि बिश्नोई
भारतीय स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई भी आज यानी 5 सितंबर, 2026 को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. रवि बिश्नोई का जन्म साल 2000 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था. उन्होंने अभी तक भारतीय टीम के लिए 49 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें 67 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा वनडे में भी उन्होंने 1 मैच में 1 विकेट चटकाए हैं.
रिचर्ड ऑस्टिन
वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर रिचर्ड ऑस्टिन आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका जन्मदिन भी 5 सितंबर को आता है. रिचर्ड ऑस्टिन का जन्म 5 सितंबर, 1954 में जमैका के किंग्सटन में हुआ था. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 2 टेस्ट मैच और 1 वनडे मैच खेले. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिचर्ड ने 38 मैच खेले, जिसमें 2,097 रन बनाए और 73 विकेट चटकाए.. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 22 मैचों में 385 रन बनाने के साथ ही 23 विकेट लिए थे.
जेमिमा रोड्रिग्स
भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. जेमिमा का जन्म 5 सितंबर, 2000 को मुंबई में हुआ था. 26 साल की जेमिमा ने अभी तक भारतीय टीम के लिए 131 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें 2,824 रन बनाए हैं. वहीं, महिला वनडे में जेमिमा 62 मैच में 1,810 रन बना चुकी हैं, जबकि टेस्ट में 5 मैच में 339 रन दर्ज हैं.