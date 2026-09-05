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Teachers Day Wishes: ‘हर कामयाबी के पीछे किसी गुरु का हाथ…’ टीचर्स डे पर शेयर करें ये भावुक संदेश

Teachers Day Wishes: हर साल 5 सितंबर को, भारत समाज में शिक्षकों के ज़रूरी योगदान को सम्मान देने के लिए टीचर्स डे मनाता है. यह तारीख भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट और एक जाने-माने फिलॉसफर और स्कॉलर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के तौर पर मनाई जाती है. जब स्टूडेंट्स ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा, तो डॉ. राधाकृष्णन ने कहा कि यह दिन टीचर्स के सम्मान में मनाया जाए. भारत में 1962 से ऑफिशियली 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है. यहां आपके लिए कुछ संदेश और कोट्स हैं जिन्हें आप अपने टीचर्स और मेंटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाया है.


By: Heena Khan | Published: September 5, 2026 8:30:28 AM IST

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शिक्षक वो दीपक हैं

“शिक्षक वो दीपक हैं, जो खुद जलकर राह दिखाते हैं,
ज्ञान की रोशनी से हमारे सपनों को सच बनाते हैं.”

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किताबों से आगे जिंदगी

“किताबों से आगे जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं,
शिक्षक ही हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं.”

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गुरु का ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी दौलत है

“गुरु का ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी दौलत है,
उनके आशीर्वाद से हर मंज़िल आसान होती है.”

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अंधेरी राहों में जो उम्मीद की किरण

“अंधेरी राहों में जो उम्मीद की किरण दिखाते हैं,
वो शिक्षक ही हैं जो हमें गिरकर संभलना सिखाते हैं.”

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शब्दों से ज्ञान और संस्कारों

“शब्दों से ज्ञान और संस्कारों से पहचान देते हैं,
शिक्षक हमारे भविष्य को एक नई उड़ान देते हैं.”

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हर कामयाबी के पीछे किसी

“हर कामयाबी के पीछे किसी गुरु का हाथ होता है,
उनके बिना अधूरा हर एक जीवन का साथ होता है.”

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Teachers Day 2026
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