Teachers Day Wishes: ‘हर कामयाबी के पीछे किसी गुरु का हाथ…’ टीचर्स डे पर शेयर करें ये भावुक संदेश

Teachers Day Wishes: हर साल 5 सितंबर को, भारत समाज में शिक्षकों के ज़रूरी योगदान को सम्मान देने के लिए टीचर्स डे मनाता है. यह तारीख भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट और एक जाने-माने फिलॉसफर और स्कॉलर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के तौर पर मनाई जाती है. जब स्टूडेंट्स ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा, तो डॉ. राधाकृष्णन ने कहा कि यह दिन टीचर्स के सम्मान में मनाया जाए. भारत में 1962 से ऑफिशियली 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है. यहां आपके लिए कुछ संदेश और कोट्स हैं जिन्हें आप अपने टीचर्स और मेंटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाया है.