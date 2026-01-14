  • Home>
  • चाय प्रेमियों के लिए खास! जानिए भारत की चाय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है

चाय प्रेमियों के लिए खास! जानिए भारत की चाय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है

Tea Capital Of India: चाय दुनिया के सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है. जो अपने ताज़ा स्वाद, मनमोहक खुशबू और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जानी जाती है. यह कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से बनती है और कई तरह की होती है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, ऊलोंग टी और हर्बल टी. भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है, जिसमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी जैसे इलाके अपनी अनोखी चाय की किस्मों के लिए मशहूर है. चाय के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें


By: Hasnain Alam | Published: January 14, 2026 4:02:45 PM IST

Which state is known as the tea capital of India - Photo Gallery
1/8

भारत की चाय राजधानी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? (Which state is known as the tea capital of India?)

असम को भारत की चाय राजधानी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में चाय का उत्पादन करता है. यह राज्य भारत के कुल चाय उत्पादन में लगभग 50% का योगदान देता है. इसकी नम जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और भरपूर बारिश इसे चाय की खेती के लिए आदर्श बनाती है.

Major teaproducing regions of Assam - Photo Gallery
2/8

असम के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र (Major tea-producing regions of Assam)

डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया चाय उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं. ये जिले असम के कुछ सबसे मशहूर चाय बागानों का घर हैं, जो घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करते है.

Famous tea varieties of Assam - Photo Gallery
3/8

असम की मशहूर चाय की किस्में (Famous tea varieties of Assam)

असम अपनी असम ऑर्थोडॉक्स चाय और CTC (क्रश, टियर, कर्ल) चाय के लिए जाना जाता है. ऑर्थोडॉक्स चाय अपने मज़बूत स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है, जबकि CTC चाय का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर टी बैग और ब्लेंड में किया जाता है.

Top tea gardens of Assam - Photo Gallery
4/8

असम के टॉप चाय बागान (Top tea gardens of Assam)

कुछ सबसे मशहूर चाय बागानों में मंगलम टी एस्टेट, डूम डूमा टी एस्टेट और जोरहाट टी एस्टेट शामिल है. ये बागान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रीमियम गुणवत्ता वाली असम चाय का उत्पादन करते है.

Top tea gardens of Assam - Photo Gallery
5/8

असम चाय उत्पादन (Top tea gardens of Assam)

असम सालाना 60 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य बन गया है. चाय राज्य की अर्थव्यवस्था और रोज़गार में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे लाखों श्रमिकों को रोज़ी-रोटी मिलती है.

Assam tea exports - Photo Gallery
6/8

असम चाय निर्यात (Assam tea exports)

असम चाय का निर्यात दुनिया भर में किया जाता है, जिसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देश शामिल हैं. इसका भरपूर स्वाद और चमकीला रंग इसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में बहुत मूल्यवान बनाता है.

The cultural significance of tea in Assam - Photo Gallery
7/8

असम में चाय का सांस्कृतिक महत्व (The cultural significance of tea in Assam)

असम में चाय की खेती का इतिहास 150 साल से भी पुराना है. चाय के बागान असमिया संस्कृति, विरासत और पर्यटन का एक अभिन्न अंग हैं, और स्थानीय त्योहार और परंपराएं चाय उत्पादन से जुड़ी हुई है.

Health benefits of Assam tea - Photo Gallery
8/8

असम चाय के स्वास्थ्य लाभ (Health benefits of Assam tea)

असम चाय एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल से भरपूर होती है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने, दिल की सेहत सुधारने और अलर्टनेस बढ़ाने में मदद करते है. इसका तेज और मजबूत स्वाद इसे रोज़ाना पीने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है.

चाय प्रेमियों के लिए खास! जानिए भारत की चाय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है - Photo Gallery

