चाय प्रेमियों के लिए खास! जानिए भारत की चाय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है

Tea Capital Of India: चाय दुनिया के सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है. जो अपने ताज़ा स्वाद, मनमोहक खुशबू और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जानी जाती है. यह कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से बनती है और कई तरह की होती है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, ऊलोंग टी और हर्बल टी. भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है, जिसमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी जैसे इलाके अपनी अनोखी चाय की किस्मों के लिए मशहूर है. चाय के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें