Tata Sierra EV vs Tata Harrier EV: कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है सबसे दमदार? खरीदने से पहले जानें कीमत, रेंज और फीचर्स का पूरा मुकाबला
Sierra EV vs Harrier EV Comparison: क्या आपको टाटा हैरियर ईवी या टाटा सिएरा खरीदनी चाहिए? कीमत, आकार, आंतरिक स्थान, बूट स्पेस, सेवा लागत, माइलेज, फीचर्स, रंग और अन्य सुविधाओं के आधार पर दोनों मॉडलों की तुलना करें और पता लगाएं कि कौन सी कार आपके लिए सबसे अच्छी है.
Price
Tata Sierra EV की कीमत लगभग ₹17.5 लाख से ₹23 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है. यह Tata Harrier EV से सस्ती होगी, जिसकी कीमत ₹21.49 लाख से लगभग ₹30.23 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
Range
Tata Harrier EV की ड्राइविंग रेंज 622 km (75 kWh वैरिएंट) तक होने का दावा किया गया है, जबकि Tata Sierra EV के एक बार चार्ज करने पर 500 km से ज्यादा रेंज देने की उम्मीद है.
Battery Pack
Harrier EV में 65 kWh और 75 kWh के बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. Tata ने अभी तक Sierra EV की बैटरी क्षमता के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें भी इसी तरह का एडवांस्ड EV प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा.
Performance
दोनों SUV में डुअल-मोटर AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) वैरिएंट होने की उम्मीद है. Sierra EV में बेहतर एक्सेलरेशन और ऑफ-रोड क्षमता के लिए 'बूस्ट मोड' भी होगा.
Charging
Tata Harrier EV DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी लगभग 25 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है. Sierra EV के भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने की उम्मीद है हालांकि चार्जिंग से जुड़ी जानकारी अभी जारी नहीं की गई है.
Features
दोनों इलेक्ट्रिक SUV में बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ADAS और प्रीमियम इंटीरियर जैसे शानदार फीचर्स होने की उम्मीद है.
Platform & Design
दोनों मॉडल Tata के Acti.ev आर्किटेक्चर पर आधारित हैं. Harrier EV का डिजाइन मजबूत SUV जैसा है, जबकि Sierra EV में रेट्रो स्टाइलिंग और मॉडर्न डिजाइन का मेल है.
Which One to Choose?
जो खरीदार ज्यादा रेंज, बड़ी बैटरी और शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं उनके लिए Harrier EV बेहतर विकल्प है. वहीं Sierra EV उन खरीदारों को आकर्षित कर सकती है जो एक सस्ती इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं जिसमें मॉडर्न फीचर्स हों और रेंज 500 km से ज्यादा हो.