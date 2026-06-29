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नई Electric SUV खरीदने का है प्लान? कल लॉन्च होगी Tata Sierra EV, 500KM+ रेंज और धांसू फीचर्स बना सकते हैं इसे आपकी पहली पसंद

अगर आप नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो कल का दिन आपके लिए बहुत अहम हो सकता है. टाटा मोटर्स 30 जून को अपनी बहुप्रतीक्षित टाटा सिएरा EV को पेश करने जा रही है. लॉन्च से पहले, कंपनी ने कई टीज़र जारी किए हैं जिनमें SUV के डिजाइन, फीचर्स, परफ़ॉर्मेंस और रेंज के बारे में अहम जानकारी दी गई है.


By: Anshika thakur | Published: June 29, 2026 2:18:00 PM IST

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Launch Tomorrow

टाटा मोटर्स कल अपनी नई टाटा सिएरा EV लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही इसके कई खास फीचर्स की झलक दिखा दी है.

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500+ km Expected Range

टीज़र में 80% बैटरी चार्ज पर 424 km की रेंज दिखाई गई है, जिससे पता चलता है कि सिएरा EV फुल चार्ज पर 500 km से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज दे सकती है.

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Boost Mode & Premium Interior

इस SUV में नया डैशबोर्ड, रोशन होने वाले टाटा लोगो के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए खास 'बूस्ट मोड' मिलेगा.

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AWD & Terrain Modes

टाटा ने कन्फर्म किया है कि सिएरा EV में बेहतर ऑफ-रोड क्षमता के लिए ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) और कई टेरेन मोड (जैसे सैंड मोड) मिलेंगे.

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Loaded with Premium Features

इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

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Modern EV Styling

सिएरा EV में बंद फ्रंट ग्रिल, कनेक्टेड LED DRLs, फ्लश डोर हैंडल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार मिलेगी.

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Multiple Battery Options

इस इलेक्ट्रिक SUV में 55 kWh, 65 kWh और 75 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, साथ ही इसमें DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होगा.

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Expected Price & Rivals

टाटा शुरुआती कीमत कम करने के लिए 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) ऑप्शन भी पेश कर सकती है. सिएरा EV का मुकाबला महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति सुजुकी e Vitara से होगा.

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