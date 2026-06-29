नई Electric SUV खरीदने का है प्लान? कल लॉन्च होगी Tata Sierra EV, 500KM+ रेंज और धांसू फीचर्स बना सकते हैं इसे आपकी पहली पसंद

अगर आप नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो कल का दिन आपके लिए बहुत अहम हो सकता है. टाटा मोटर्स 30 जून को अपनी बहुप्रतीक्षित टाटा सिएरा EV को पेश करने जा रही है. लॉन्च से पहले, कंपनी ने कई टीज़र जारी किए हैं जिनमें SUV के डिजाइन, फीचर्स, परफ़ॉर्मेंस और रेंज के बारे में अहम जानकारी दी गई है.