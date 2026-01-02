  • Home>
  • Tata Sierra Base Vs Top Variant: क्या है असली धमाका? फीचर्स से जानें फर्क!

Tata Sierra Base Vs Top Variant: क्या है असली धमाका? फीचर्स से जानें फर्क!

बेस वेरिएंट में भी कई काम के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन सिएरा का टॉप-स्पेक वेरिएंट अपने सेगमेंट की सीमाओं को पार कर जाता है. 


By: Anshika thakur | Published: January 2, 2026 6:09:05 PM IST

Tata Sierra - Photo Gallery
1/7

Core positioning

बेस Smart+ वेरिएंट बजट-कॉन्शियस खरीदारों के लिए ज़रूरी फीचर्स और अच्छी वैल्यू देता है.

टॉप-एंड Accomplished+ वेरिएंट सिएरा को बहुत सारी टेक, कम्फर्ट और सेफ्टी अपग्रेड के साथ एक प्रीमियम, पूरी तरह से इक्विप्ड SUV बनाता है.

Tata Sierra - Photo Gallery
2/7

Dashboard & displays

बेस Smart+ में एक मिनिमल डैशबोर्ड है जिसमें सिर्फ़ 4-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है और कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है.

Accomplished+ में तीन स्क्रीन मिलती हैं, जिसमें पैसेंजर-साइड स्क्रीन और एक एंटरटेनमेंट/आर्केड सूट शामिल है.

Tata Sierra 2025 launch today - Photo Gallery
3/7

Comfort & luxury features

टॉप-एंड मॉडल में मेमोरी के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं - जो बेस वेरिएंट में नहीं हैं.

Tata Sierra - Photo Gallery
4/7

Infotainment & sound

बेस वेरिएंट में म्यूज़िक सिस्टम और इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है.

Accomplished+ में 12-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम और एलेक्सा जैसी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस्ड मीडिया ऑप्शन शामिल हैं.

Tata Sierra - Photo Gallery
5/7

Safety & advanced driver aids

BASE में 6 एयरबैग, ESC, हिल होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे ज़रूरी फीचर्स मिलते हैं.

TOP मॉडल में 360° कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एक फुल लेवल-2 ADAS सूट (ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, AEB, लेन-कीप असिस्ट, वगैरह) मिलते हैं.

Tata Sierra 2025 launch today - Photo Gallery
6/7

Exterior & convenience upgrades

दोनों का ओवरऑल डिज़ाइन एक जैसा है, लेकिन टॉप ट्रिम में 19-इंच अलॉय व्हील्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, रेन-सेंसिंग वाइपर्स के साथ ऑटो हेडलैंप, रूफ रेल्स और वेलकम/बाय लाइटिंग एनिमेशन मिलते है.

Tata Sierra Base Vs Top Variant: क्या है असली धमाका? फीचर्स से जानें फर्क! - Photo Gallery
7/7

Powertrain differences

बेस स्मार्ट+ वर्शन सिर्फ़ नैचुरली एस्पिरेटेड गैसोलीन और डीज़ल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिलता है.

अकम्प्लिश्ड+ वर्शन ज़्यादा परफॉर्मेंस और आराम के लिए टर्बो गैसोलीन और डीज़ल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन देता है.

Tata Sierra Base Vs Top Variant: क्या है असली धमाका? फीचर्स से जानें फर्क! - Photo Gallery

