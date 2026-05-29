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Tata Punch vs Tata Tiago: नई कार खरीदने वालों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन! Tata Punch और Tiago में कौन है सबसे बेहतर?

अगर आप ₹10 लाख के अंदर एक नई Tata कार खरीदने की सोच रहे हैं तो Tata Tiago और Tata Punch दोनों शानदार विकल्प हैं. Tiago कम कीमत, बेहतर माइलेज और शहर में आसान ड्राइविंग के कारण पैसे का बेहतर मोल देती है, जबकि Punch ज्यादा स्पेस, SUV जैसा प्रीमियम फील, बेहतर सेफ्टी और हाईवे पर दमदार परफॉर्मेंस के साथ आती है. शहर के लिए Tiago बेहतर है, जबकि फैमिली और लॉन्ग ड्राइव के लिए Punch ज्यादा आकर्षक विकल्प साबित होती है.


By: Anshika thakur | Published: May 29, 2026 2:22:53 PM IST

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Pricing

Tata Punch की कीमत Tata Tiago से ज़्यादा है. Punch की शुरुआती कीमत लगभग ₹5.6 लाख है जबकि Tiago की कीमत लगभग ₹4.6 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Tiago एक ज़्यादा किफ़ायती विकल्प है जो इसे पहली बार कार खरीदने वालों और रोजाना शहर में सफर करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है.

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Space & Comfort

जगह और उपयोगिता के मामले मेंTata Punch में एक ऊंचा, SUV जैसा केबिन है जो Tiago के 170 mm की तुलना में ज्यादा हेडरूम, ज्यादा शोल्डर रूम और 193 mm का ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस देता है. Punch ज्यादा विशाल और हवादार महसूस होती है. जो इसे परिवारों और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए आदर्श बनाती है जबकि Tiago ज्यादा कॉम्पैक्ट है और ट्रैफिक में चलाने में ज्यादा आसान है.

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Safety

सुरक्षा के मामले में Tata Punch साफ तौर पर आगे है जिसमें 6 एयरबैग, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और नए मॉडलों में 5 स्टार BNCAP सुरक्षा रेटिंग है. हालांकि Tiago भी अपने सेगमेंट के लिए अच्छी सुरक्षा देती है Punch ज्यादा प्रीमियम और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव देती है.

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Performance

दोनों कारों में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है. हालांकि Punch में अब एक टर्बो-पेट्रोल विकल्प भी मिलता है जो हाईवे पर ज्यादा पावर और बेहतर परफ़ॉर्मेंस देता है. दूसरी ओर, Tiago ईंधन दक्षता और शहर में आरामदायक ड्राइविंग पर ज्यादा जोर देती है.

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Features & Value

Tata Tiago पैसे के हिसाब से बेहतरीन वैल्यू देती है जिसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक AC, और यहां तक कि इसके CNG वेरिएंट में भी इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस जैसी सुविधाएं हैं. यह अपनी कीमत सीमा के भीतर उपलब्ध सबसे ज्यादा फीचर वाली हैचबैक में से एक है.

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Premium Feel

Tata Punch ज्यादा प्रीमियम और SUV जैसी महसूस होती है, जिसमें 360-डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सनरूफ और ऊंची सीटिंग पोजिशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. जो लोग "मिनी-SUV" जैसा अनुभव चाहते हैं उनके लिए Punch, Tiago की तुलना में ज्यादा आकर्षक विकल्प लग सकती है.

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User Experience

Reddit पर मालिकों की चर्चाओं और कम्युनिटी की राय के आधार पर, Punch को हाईवे पर लंबी दूरी की यात्रा, परिवार के आराम और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर चलने के लिए बेहतर माना जाता है इसके विपरीत, Tiago की तारीफ़ शहर में चलाने में आसानी, कम रनिंग कॉस्ट और ट्रैफिक में आसानी से चलाने की क्षमता के लिए की जाती है.

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Overall comparison

अगर आप एक ज़्यादा किफायती, शहर के लिए मुफीद, कम रखरखाव वाली कार ढूंढ रहे हैं जो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे, तो Tata Tiago चुनें.


अगर आप ज्यादा जगह वाली SUV जैसी स्टाइलिंग, बेहतर सुरक्षा, सड़क पर दमदार मौजूदगी और हाईवे पर बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस वाली कार चाहते हैं तो Tata Punch चुनें. Punch कुल मिलाकर एक बेहतर पैकेज और ज्यादा सुरक्षा देती है जबकि Tiago पैसे का बेहतर मोल देती है.

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