Tata Punch vs Tata Tiago: नई कार खरीदने वालों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन! Tata Punch और Tiago में कौन है सबसे बेहतर?

अगर आप ₹10 लाख के अंदर एक नई Tata कार खरीदने की सोच रहे हैं तो Tata Tiago और Tata Punch दोनों शानदार विकल्प हैं. Tiago कम कीमत, बेहतर माइलेज और शहर में आसान ड्राइविंग के कारण पैसे का बेहतर मोल देती है, जबकि Punch ज्यादा स्पेस, SUV जैसा प्रीमियम फील, बेहतर सेफ्टी और हाईवे पर दमदार परफॉर्मेंस के साथ आती है. शहर के लिए Tiago बेहतर है, जबकि फैमिली और लॉन्ग ड्राइव के लिए Punch ज्यादा आकर्षक विकल्प साबित होती है.