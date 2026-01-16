Maruti Swift को सीधी टक्कर! कम कीमत में Tata Punch Facelift, किसे खरीदना है फायदे का सौदा?
टाटा मोटर्स जो भारत की जानी-मानी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, हाल ही में पंच का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किया है. यह SUV मारुति स्विफ्ट को टक्कर देती है. आइए इन दोनों गाड़ियों के इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में तुलना करते हैं ताकि आपको यह तय करने में मदद मिल सके कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी.
Price Comparison
टाटा पंच फेसलिफ्ट कई ट्रिम्स में मारुति स्विफ्ट से थोड़ी कम शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है जिससे यह कीमत को लेकर जागरूक खरीदारों के लिए एक बेहतर वैल्यू प्रपोजीशन है.
Engine & Power
स्विफ्ट में 1197 cc का माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो लगभग 81.6 PS की पावर और 112 Nm का टॉर्क देता है जबकि पंच में 1.2 L पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और CNG सहित कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं.
Feature List
पंच फेसलिफ्ट में डुअल-टोन डैशबोर्ड, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटो-डिमिंग IRVM, 360° कैमरा और LED लाइट्स जैसे मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स हैं जो आमतौर पर स्विफ्ट में मिलने वाले फीचर्स से बेहतर हैं.
Infotainment & Connectivity
पंच में बड़ी 26.03 cm की टचस्क्रीन और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जबकि स्विफ्ट में थोड़ी छोटी स्क्रीन (9 इंच) है लेकिन इसमें सुजुकी कनेक्ट फीचर्स शामिल हैं.
Safety Equipment
दोनों कारों में 6 एयरबैग और ESP/ABS मिलते हैं लेकिन पंच में अतिरिक्त सपोर्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी (जैसे ISOFIX और एक कॉम्प्रिहेंसिव कैमरा व्यू) शामिल हैं जिससे इसे ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स में बढ़त मिल सकती है.
Variant Choices & Value
पंच के इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की बड़ी रेंज (CNG और टर्बो पेट्रोल सहित) स्विफ्ट की सीमित लाइनअप की तुलना में खरीदारों को ज़्यादा विकल्प और वैल्यू देती है.
Top-End vs Base Pricing
हालांकि पंच बेस लेवल पर सस्ती हो सकती है लेकिन स्विफ्ट और पंच दोनों के कुछ टॉप वेरिएंट चुने गए खास ट्रिम के आधार पर इस कीमत के फायदे को उलट सकते हैं जिसका मतलब है कि वैल्यू प्रपोजीशन चुने गए सटीक वेरिएंट पर निर्भर करता है.