Maruti Swift को सीधी टक्कर! कम कीमत में Tata Punch Facelift, किसे खरीदना है फायदे का सौदा?

टाटा मोटर्स जो भारत की जानी-मानी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, हाल ही में पंच का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किया है. यह SUV मारुति स्विफ्ट को टक्कर देती है. आइए इन दोनों गाड़ियों के इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में तुलना करते हैं ताकि आपको यह तय करने में मदद मिल सके कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी.