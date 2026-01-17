Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: जानिए कीमत और फीचर्स में कौन SUV है आगे

Powertrain Options –

पंच में पहले वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल/AMT ऑप्शन के साथ जारी है और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जोड़ा गया है जो 120 PS और 170 Nm टॉर्क देता है. एक्सटर में 1.2-लीटर चार-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो लगभग 83 hp और 114 Nm टॉर्क देता है. यह CNG ऑप्शन में भी उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ.