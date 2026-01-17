  • Home>
  • Gallery»
  • Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: जानिए कीमत और फीचर्स में कौन SUV है आगे

Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: जानिए कीमत और फीचर्स में कौन SUV है आगे

टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाज़ार में नई टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च की है. यह माइक्रो-SUV के लॉन्च के बाद पहला बड़ा फेसलिफ्ट है और इसमें रिफ्रेश एक्सटीरियर, अपडेटेड इंटीरियर, नए फीचर्स और एक नया इंजन ऑप्शन दिया गया है.


By: Anshika thakur | Published: January 17, 2026 5:38:30 PM IST

Follow us on
Google News
Tata Punch vs Hyundai Exter - Photo Gallery
1/7

Price Range & Variants –

टाटा पंच फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत लगभग ₹5.59 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह कई वेरिएंट में आती है, जबकि हुंडई एक्सटर की कीमत लगभग ₹5.7 लाख से ₹9.6 लाख के बीच है.

You Might Be Interested In
Tata Punch Facelift - Photo Gallery
2/7

Competitive Positioning –

पंच फेसलिफ्ट बेस लेवल पर एक्सटर से थोड़ी सस्ती है, लेकिन इसके टॉप-एंड वेरिएंट एक्सटर के टॉप ट्रिम्स से ज़्यादा महंगे हैं.

Tata Punch Facelift - Photo Gallery
3/7

Dimensions & Size –

पंच लंबी और चौड़ी है, इसमें बड़े 16-इंच के अलॉय व्हील और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस (193 mm बनाम 185 mm) है, जबकि एक्सटर ऊंची है और इसमें 15-इंच के पहियों के साथ थोड़ा लंबा व्हीलबेस है. पंच में ज़्यादा बूट स्पेस भी मिलता है (366 L बनाम एक्सटर CNG वेरिएंट के लिए 391 L).

You Might Be Interested In
Hyundai Exter - Photo Gallery
4/7

Infotainment & Features –

पंच में 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ, क्रूज़ कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स हैं. एक्सटर में 8-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto, बिल्ट-इन नेविगेशन, वॉयस कमांड, कनेक्टेड कार टेक, OTA अपडेट और डुअल-कैमरा डैशकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Hyundai Exter - Photo Gallery
5/7

Safety & Assistance –

पंच में सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, ESC, ABS, TPMS और 360° कैमरा शामिल हैं. एक्सटर में भी 6 एयरबैग और एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इस तुलना में कोई आधिकारिक क्रैश-टेस्ट रेटिंग का ज़िक्र नहीं किया गया है.

Tata Punch Facelift - Photo Gallery
6/7

Powertrain Options –

पंच में पहले वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल/AMT ऑप्शन के साथ जारी है और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जोड़ा गया है जो 120 PS और 170 Nm टॉर्क देता है. एक्सटर में 1.2-लीटर चार-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो लगभग 83 hp और 114 Nm टॉर्क देता है. यह CNG ऑप्शन में भी उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ.

You Might Be Interested In
Hyundai Exter - Photo Gallery
7/7

Market Context –

पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च के बाद यह पहला बड़ा अपडेट है और पंच फेसलिफ्ट और एक्सटर दोनों ही भीड़भाड़ वाले माइक्रो-SUV सेगमेंट में टोयोटा टैसर, मारुति फ्रोंक्स, निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट काइगर जैसे राइवल्स के साथ मुकाबला करती हैं.

Tags:
Budget SUV in IndiaHyundai ExterMicro SUV ComparisonTata Punch FaceliftTata Punch vs Hyundai Exter
Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: जानिए कीमत और फीचर्स में कौन SUV है आगे - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: जानिए कीमत और फीचर्स में कौन SUV है आगे - Photo Gallery
Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: जानिए कीमत और फीचर्स में कौन SUV है आगे - Photo Gallery
Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: जानिए कीमत और फीचर्स में कौन SUV है आगे - Photo Gallery
Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter: जानिए कीमत और फीचर्स में कौन SUV है आगे - Photo Gallery